Aprueban primera pastilla para tratar obesidad y diabetes tipo 2 en México

¡Ya no más inyecciones! Hasta ahora, buena parte de los medicamentos más conocidos para bajar de peso que actúan sobre GLP-1 se administraban de esta forma, hasta ahora… México acaba de aprobar una alternativa en pastilla: orforglipron, un tratamiento diario para personas con obesidad, sobrepeso acompañado de otros de salud o diabetes tipo 2

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el uso de orforglipron para ambas enfermedades. De acuerdo con Eli Lilly, México es el primer país en aprobar al mismo tiempo estas dos indicaciones, aunque el medicamento todavía no se encuentra disponible en farmacias y llegará durante los próximos meses.

¿Qué es orforglipron y cómo funciona?

Orforglipron es un medicamento oral que activa el receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1). Esta hormona participa en el control de la glucosa, la sensación de saciedad y la velocidad con la que el estómago libera los alimentos hacia el intestino.

Puede imaginarse como una señal que le avisa al organismo que ya recibió alimento: favorece la liberación de insulina cuando aumenta la glucosa y ayuda a reducir el apetito. La comparación permite entender su función general, pero el medicamento no sustituye una hormona de manera exacta. Actúa sobre uno de sus receptores para producir determinados efectos metabólicos.

La principal diferencia frente a otros tratamientos de esta clase es su presentación. En lugar de una inyección, se administra por vía oral. Según Lilly, puede tomarse sin requisitos específicos relacionados con alimentos, bebidas o un horario determinado, aunque la dosis y las instrucciones definitivas deberán seguir la información autorizada para México.

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Una pastilla no significa automedicación

La administración oral podría facilitar el tratamiento para personas que rechazan las inyecciones o encuentran difícil mantenerlas. Sin embargo, que un medicamento venga en tabletas no lo convierte en una opción libre de riesgos ni adecuada para cualquier persona que quiera bajar de peso.

El tratamiento debe ser prescrito después de una valoración médica. El profesional tendrá que revisar el índice de masa corporal, las enfermedades asociadas, los medicamentos utilizados, los antecedentes personales y las posibles contraindicaciones. No está dirigido a perder unos cuantos kilos por motivos estéticos ni debe comprarse sin receta o mediante canales informales.

Tampoco reemplaza automáticamente otras intervenciones. El manejo de la obesidad y de la diabetes tipo 2 suele incluir alimentación, actividad física, seguimiento clínico y atención de factores como la presión arterial, el colesterol, el sueño y la salud emocional.

¿Cuánto peso perdieron los participantes?

En el programa de estudios de fase 3 ATTAIN, dirigido a personas con obesidad, los participantes que recibieron la dosis más alta perdieron en promedio 12.4% de su peso corporal, de acuerdo con los resultados difundidos por la compañía. Cerca de cuatro de cada 10 alcanzaron una reducción de al menos 15%.

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Esto significa que una persona que comenzara el estudio con 100 kilogramos habría perdido, en promedio, unos 12.4 kilogramos. Es sólo un ejemplo matemático: la respuesta real varía entre pacientes y el promedio no garantiza que todas las personas obtengan ese resultado.

En ACHIEVE-2, realizado en pacientes con diabetes tipo 2, quienes recibieron la dosis más alta perdieron en promedio 8.9 kilogramos o 9.2% de su peso corporal durante 52 semanas, según Lilly. Los resultados deben interpretarse junto con las características de los participantes, la dosis utilizada, los efectos adversos y el tiempo de seguimiento.

¿Cómo ayuda a controlar la diabetes tipo 2?

En el programa ACHIEVE, orforglipron consiguió reducciones de hasta 2.2 puntos porcentuales en la hemoglobina glucosilada (HbA1c). Este análisis funciona como una especie de memoria de la glucosa, ya que permite estimar cómo se ha comportado el azúcar en la sangre durante los últimos dos o tres meses.

Una disminución de esa magnitud puede ser clínicamente relevante, pero no todas las personas parten del mismo nivel ni necesitan llegar a la misma meta. El resultado individual dependerá de la glucosa inicial, la dosis, la alimentación, la actividad física y otros tratamientos utilizados.

La grasa visceral podría afectar la sensibilidad a la insulina. Canva

Claudio Fiorentini, director del Área Médica de Lilly México, destacó que la población mexicana representó hasta 41% de los participantes en algunos estudios de los programas clínicos.

“Contar con una alternativa oral representa una oportunidad para ampliar las opciones terapéuticas disponibles”, señaló.

¿Cuándo podrá comprarse en México?

Lilly informó que orforglipron llegará a puntos de venta autorizados en México durante los próximos meses, pero no dio una fecha exacta ni precisó su precio, las presentaciones disponibles o las condiciones de cobertura. Estos datos requerirán actualización cuando comience la distribución comercial.

La compañía pidió adquirir el medicamento únicamente mediante farmacias y establecimientos autorizados. Antes de comprarlo conviene verificar el registro sanitario, revisar que el empaque esté cerrado y desconfiar de ofertas en redes sociales que prometan versiones “genéricas”, importadas o de entrega inmediata.