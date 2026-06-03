Medicamentos para bajar de peso se relacionan con menos cáncer de mama: estudio

Un nuevo estudio de Penn Medicine encontró que mujeres que tomaron medicamentos GLP-1, entre ellos fármacos como Ozempic y Wegovy, tuvieron menor probabilidad de desarrollar cáncer de mama en comparación con quienes no los usaron.

El hallazgo fue presentado durante la Reunión Anual 2026 de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), realizada en Chicago, y forma parte de una línea creciente de investigaciones que exploran si estos medicamentos podrían tener efectos más allá del control de la glucosa y la pérdida de peso.

Sin embargo, los especialistas advierten que el resultado no significa que estos fármacos prevengan el cáncer de mama. El estudio es observacional, por lo que solo muestra una asociación entre el uso de medicamentos GLP-1 y una menor incidencia de la enfermedad, pero no demuestra una relación directa de causa y efecto.

¿Qué encontró el estudio sobre GLP-1 y cáncer de mama?

El análisis retrospectivo revisó información de más de 110 mil mujeres con sobrepeso, de entre 45 y 80 años, que eran candidatas a mamografías de detección. Entre las mujeres expuestas a medicamentos GLP-1, el 1.65% desarrolló cáncer de mama, frente al 2.6% de aquellas que no tuvieron exposición a estos tratamientos.

De acuerdo con los investigadores, el uso de GLP-1 se asoció con una menor incidencia de cáncer de mama. El análisis reportó una razón de momios de 0.649, lo que sugiere una reducción aproximada del 35% en el riesgo relativo dentro de la población estudiada.

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Elizabeth McDonald, médica, doctora en Ciencias y profesora de Radiología en Penn Medicine, presentó los hallazgos durante una sesión oral sobre prevención, reducción del riesgo y genética en ASCO 2026.

El equipo decidió explorar esta relación porque el sobrepeso y la obesidad, especialmente después de la menopausia, son factores de riesgo conocidos para el cáncer de mama. Los medicamentos GLP-1 actúan sobre el apetito, el metabolismo y el peso corporal, pero también podrían influir en procesos de inflamación de bajo grado, un elemento que desde hace años se investiga por su posible vínculo con el desarrollo de distintos tipos de cáncer.

¿Qué son los medicamentos GLP-1?

Los agonistas del receptor GLP-1 son medicamentos que imitan la acción de una hormona natural llamada péptido similar al glucagón tipo 1. Esta hormona participa en la regulación del azúcar en sangre, la producción de insulina, el vaciamiento gástrico y la sensación de saciedad.

Inicialmente fueron desarrollados para tratar la diabetes tipo 2, pero en los últimos años algunos de estos fármacos también se han utilizado para el manejo de la obesidad y el sobrepeso. Entre los más conocidos se encuentran semaglutida, comercializada bajo nombres como Ozempic y Wegovy, así como otros medicamentos de la misma familia o con mecanismos relacionados.

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Su popularidad ha crecido por su efecto en la pérdida de peso, pero la investigación médica ha comenzado a estudiar si sus beneficios podrían extenderse a otros problemas asociados con la obesidad, incluidos algunos tipos de cáncer.

¿Por qué el peso puede influir en el riesgo de cáncer?

La relación entre obesidad y cáncer no se explica solo por el peso corporal. El exceso de tejido adiposo puede alterar procesos hormonales, metabólicos e inflamatorios que participan en el desarrollo de ciertas enfermedades.

En el caso del cáncer de mama, el riesgo puede aumentar especialmente después de la menopausia, cuando el tejido graso se convierte en una fuente importante de estrógenos. Además, la inflamación crónica de bajo grado, la resistencia a la insulina y otros cambios metabólicos han sido estudiados como posibles factores que favorecen el crecimiento de células tumorales.

Por eso, los investigadores buscan entender si la reducción de peso asociada con los medicamentos GLP-1 explica por sí sola la menor incidencia observada o si estos fármacos tienen efectos biológicos adicionales.

Otros estudios también apuntan a posibles beneficios en cáncer

Los resultados de Penn Medicine no son los únicos presentados en ASCO 2026 sobre medicamentos GLP-1 y cáncer. Otro estudio, realizado por investigadores de Cleveland Clinic, analizó a más de 12 mil pacientes con distintos tipos de cáncer y encontró que quienes tomaban medicamentos GLP-1 tenían menor probabilidad de presentar progresión a enfermedad metastásica en comparación con personas tratadas con otros medicamentos para diabetes.

Ese análisis observó reducciones en la progresión a etapa IV en cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer de mama, cáncer colorrectal y cáncer de hígado. Los investigadores también reportaron que una mayor expresión de receptores GLP-1 en ciertos tumores se asoció con mejores resultados de supervivencia.

Además, investigaciones previas presentadas en reuniones especializadas de cáncer de mama han sugerido posibles asociaciones entre el uso de GLP-1 y menor mortalidad por cualquier causa durante periodos de seguimiento de varios años.

Aunque estos datos han despertado interés, los expertos insisten en que todavía se necesita investigación clínica más robusta para saber si estos medicamentos pueden tener un papel real en la prevención o evolución del cáncer.

bgpa