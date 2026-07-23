¿Por qué no deberías partir cualquier pastilla a la mitad? 

Partir una pastilla a la mitad puede parecer una solución sencilla cuando cuesta trabajo tragarla, se busca reducir la dosis o se pretende ahorrar dinero. Sin embargo, la línea marcada sobre algunas tabletas no significa que todos los medicamentos puedan dividirse. En ciertos casos, romperlos modifica la cantidad de sustancia que recibe el cuerpo, elimina su protección o provoca que el fármaco se libere demasiado rápido.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) señala que una tableta solamente debe dividirse cuando esa posibilidad fue evaluada durante su fabricación y aparece indicada en la información del producto.

Generalmente, estas pastillas cuentan con una ranura diseñada para facilitar un corte uniforme. Si la etiqueta no menciona que puede partirse, no existe garantía de que ambas mitades tengan el mismo peso ni la misma cantidad de medicamento.

Esto importa porque una división desigual puede provocar que el paciente tome menos sustancia de la necesaria en una ocasión y una dosis mayor en la siguiente. Aunque la diferencia parezca pequeña, puede ser relevante en medicamentos cuya dosis debe mantenerse dentro de un margen preciso.

Víctor Mundo, director médico de la división Consumer Health de Bayer, explicó en entrevista que el uso responsable de medicamentos comienza por seguir exactamente las indicaciones del empaque.

“La automedicación responsable es cuando utilizo precisamente estos medicamentos que traen estas indicaciones en el empaque y respeto la dosis”, señaló durante una entrevista.

También recordó que los productos de venta libre están autorizados para atender síntomas leves durante un periodo limitado, pero no sustituyen una valoración médica.

¿Qué pastillas no deben partirse?

Entre los principales medicamentos que no deberían dividirse sin autorización médica se encuentran las tabletas de liberación prolongada, sostenida o controlada. Estas presentaciones están diseñadas para liberar la sustancia activa de manera gradual durante varias horas.

Al romperlas, ese mecanismo puede perderse y ocasionar que una cantidad mayor del medicamento llegue al organismo en poco tiempo. Esto podría aumentar los efectos secundarios y reducir la duración esperada del tratamiento.

La FDA advierte que la mayoría de estos productos no están fabricados para dividirse, salvo que su etiqueta lo autorice expresamente.

Pastilla

Tampoco deben cortarse de forma rutinaria las tabletas con recubrimiento entérico. Esa cubierta busca evitar que el medicamento se desintegre en el estómago, ya sea porque podría irritarlo o porque necesita llegar al intestino para funcionar adecuadamente. Partirla destruye esa barrera protectora.

Otras presentaciones que pueden requerir precauciones son las tabletas sublinguales, las que se desintegran en la boca, algunos anticonceptivos, medicamentos combinados y fármacos con un margen terapéutico estrecho, en los que una diferencia pequeña de dosis puede afectar la seguridad o la eficacia.

La ranura tampoco debe interpretarse automáticamente como una autorización. En algunos productos puede facilitar la identificación o ayudar a tragarlos, pero la decisión de dividirlos debe confirmarse en el instructivo o con un profesional de la salud.

No las partas todas al mismo tiempo

Incluso cuando un medicamento puede dividirse, la FDA recomienda cortar solamente una tableta y consumir ambas mitades antes de partir la siguiente. Al quedar expuesto su interior, el producto puede ser más vulnerable a la humedad, el calor y otros factores que afectan su estabilidad.

Cientificos trabajan para crear una pastilla contra el covid.

También se recomienda utilizar un cortador de pastillas, siempre que sea adecuado para su forma y tamaño, en lugar de recurrir a cuchillos o romperlas con los dedos. Sin embargo, ni siquiera estos dispositivos garantizan una división correcta en todas las presentaciones.

Además, que una marca pueda partirse no significa que otra versión del mismo medicamento también lo permita. Los fabricantes pueden emplear recubrimientos, formas y mecanismos de liberación distintos.

Mundo advirtió que las recomendaciones informales también pueden conducir a un uso incorrecto.

“Viene la recomendación de la recomendación de la recomendación y no debería ser así”, indicó.

Un medicamento que funciona para una persona puede ser inadecuado para otra por sus antecedentes, enfermedades, edad o tratamientos adicionales.

Antes de partir una pastilla, lo adecuado es revisar el empaque y consultar al médico o farmacéutico. Si el problema es el tamaño, existen alternativas como dosis menores, soluciones líquidas u otras presentaciones. Modificar una tableta sin orientación no es solamente cambiar su forma: también puede cambiar la manera en que actúa dentro del cuerpo.