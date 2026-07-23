Probióticos y antibióticos: ¿podrías tomarlos al mismo tiempo? Esto dice la ciencia

Los antibióticos combaten infecciones causadas por bacterias, pero durante el proceso también pueden alterar parte de los microorganismos que habitan normalmente en el intestino. El resultado, en algunos pacientes, es diarrea, inflamación, cólicos o cambios en las evacuaciones. Ante estos síntomas surge una duda frecuente: ¿conviene tomar probióticos mientras se sigue el tratamiento?

La evidencia disponible indica que algunos probióticos pueden reducir el riesgo de diarrea asociada con antibióticos, aunque esto no significa que todas las personas deban consumirlos ni que cualquier producto produzca el mismo efecto.

Luis Soares, director general de Opella en México, explicó que los malestares gastrointestinales forman parte de los efectos que pueden presentarse durante estos tratamientos.

“El antibiótico también puede generar incluso malestares, pero principalmente diarrea”, señaló durante una entrevista.

¿Por qué los antibióticos pueden causar diarrea?

El intestino alberga una comunidad de bacterias, hongos y otros microorganismos conocida como microbiota intestinal. Aunque los antibióticos están dirigidos contra las bacterias responsables de una infección, también pueden reducir poblaciones bacterianas beneficiosas y modificar el equilibrio intestinal.

La diarrea puede aparecer durante el tratamiento o incluso semanas después de terminarlo. En algunos casos es leve y desaparece por sí sola; en otros puede estar relacionada con la proliferación de Clostridioides difficile, una bacteria capaz de causar inflamación del colon y cuadros más graves.

Los probióticos son microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, buscan aportar un beneficio a la salud. Su posible utilidad consiste en ayudar a mantener o recuperar el equilibrio de la microbiota mientras se consumen antibióticos.

Un metaanálisis de 42 ensayos clínicos con más de 11 mil adultos encontró que administrar probióticos junto con antibióticos se relacionó con una reducción relativa de 37% en el riesgo de presentar diarrea asociada con estos medicamentos. Sin embargo, los beneficios se observaron principalmente con determinadas especies y dosis, por lo que los resultados no pueden aplicarse a todos los productos disponibles.

No todos los probióticos funcionan igual

Uno de los principales problemas es que la palabra “probiótico” agrupa numerosos microorganismos. Los efectos dependen del género, la especie, la cepa, la dosis y el padecimiento para el cual fueron estudiados.

Investigaciones han encontrado resultados favorables con cepas específicas, como Lactobacillus rhamnosus GG y la levadura Saccharomyces boulardii, pero eso no significa que cualquier yogur, bebida fermentada o suplemento produzca la misma protección.

Soares afirmó que la comunicación dirigida a médicos y consumidores debe partir de la evidencia disponible para cada producto.

Lo que debes saber antes de comprar un probiótico Imagen generada con IA

“Todo lo que hablamos, sea por los medios, a través de los farmacéuticos, en el punto de venta o con los médicos, está basado en ciencia”, aseguró.

También es importante separar el probiótico del antibiótico durante el día, especialmente cuando contiene bacterias susceptibles al medicamento. El horario y la duración deben consultarse con un profesional de la salud, ya que dependen del antibiótico y del microorganismo elegido.

Entonces, ¿debes tomar un probiótico?

En una persona sana, un médico podría considerarlo cuando existe riesgo elevado de diarrea, antecedentes de este problema o un tratamiento prolongado. Sin embargo, no debe sustituir al antibiótico, acortar su duración ni utilizarse para tratar una infección sin valoración médica.

Las personas con defensas bajas, enfermedades graves, hospitalización en terapia intensiva o catéteres venosos deben evitar la automedicación. Aunque las complicaciones son poco frecuentes, se han documentado infecciones causadas por microorganismos presentes en algunos probióticos, especialmente en pacientes vulnerables.

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Si durante el tratamiento aparecen evacuaciones muy frecuentes, fiebre, sangre en las heces, dolor abdominal intenso, deshidratación o diarrea persistente, se requiere atención médica. Tomar un probiótico puede ser útil en determinados casos, pero la decisión debe basarse en la cepa, la condición de cada paciente y la evidencia clínica, no únicamente en que el envase prometa “restaurar la flora intestinal”.