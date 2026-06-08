Pastilla contra obesidad logra bajar hasta 11.8%: estudio

AstraZeneca presentó nuevos resultados de elecoglipron, una pastilla experimental de toma diaria que logró reducir hasta 11.8% del peso corporal en adultos con obesidad o sobrepeso durante un ensayo de fase intermedia.

Los datos fueron presentados en la reunión de la Asociación Americana de Diabetes, realizada en Nueva Orleans, y colocan a la farmacéutica británica dentro de una competencia marcada por el avance de medicamentos GLP-1, un grupo de tratamientos que ha transformado el manejo del peso y la diabetes tipo 2.

De acuerdo con la compañía, los pacientes que recibieron la dosis más alta de elecoglipron perdieron 10.5% de su peso corporal tras 26 semanas. La reducción se mantuvo con el tiempo y alcanzó 11.8% tras 36 semanas, duración total del ensayo.

¿Qué es elecoglipron, la pastilla experimental de AstraZeneca?

Elecoglipron es un medicamento experimental contra la obesidad que pertenece a la familia de los agonistas del receptor GLP-1. A diferencia de varios de los tratamientos más conocidos para pérdida de peso, que se aplican mediante inyección, este fármaco está diseñado como una pastilla de una sola toma diaria.

Los medicamentos GLP-1 imitan la acción de una hormona relacionada con la regulación del azúcar en sangre, la producción de insulina, el apetito y la sensación de saciedad. Por eso se han utilizado tanto en diabetes tipo 2 como en el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso.

Pastillas Pexels.

AstraZeneca considera a elecoglipron una pieza central de su estrategia en obesidad. La compañía busca explorar el fármaco no solo como tratamiento para bajar de peso, sino también en combinación con otros medicamentos dirigidos a enfermedades relacionadas, como diabetes y enfermedad renal.

¿Cuánto peso perdieron los pacientes en el ensayo?

El estudio de AstraZeneca incluyó a 310 adultos con obesidad o sobrepeso y al menos una condición relacionada con el peso.

En la dosis más alta, los participantes perdieron en promedio 10.5% de su peso corporal a las 26 semanas y 11.8% a las 36 semanas.

Además, casi 89% de los pacientes que recibieron la dosis más alta logró perder al menos 5% de su peso corporal, otro de los objetivos del ensayo.

La metformina podría ayudar a contrarrestar el estrés metabólico de la terapia hormonal, cuando la fatiga y otros efectos secundarios suelen limitar la actividad física. Foto: Pixabay

Con la dosis siguiente, de 50 mg, los pacientes perdieron 8% de su peso corporal a las 26 semanas y 9% a las 36 semanas.

Estos resultados corresponden a un ensayo de fase intermedia, por lo que todavía falta comprobar su eficacia y seguridad en estudios más amplios, conocidos como ensayos de fase avanzada o fase 3.

AstraZeneca busca competir con Novo Nordisk y Eli Lilly

El desarrollo de elecoglipron ocurre en un momento de alta competencia dentro del mercado de medicamentos para perder peso. Novo Nordisk y Eli Lilly lideran este campo con tratamientos como Wegovy y Zepbound, además de nuevas versiones orales en desarrollo o aprobación.

Si elecoglipron tiene éxito en los próximos ensayos y recibe autorización regulatoria, podría competir con otras pastillas contra la obesidad. Reuters reportó que la pastilla Wegovy de Novo Nordisk produjo una pérdida de peso cercana al 14%, mientras que la pastilla Foundayo de Eli Lilly logró una reducción de 12% en un ensayo de fase avanzada.

La ventaja potencial de las pastillas frente a las inyecciones está en la comodidad de uso. Para muchos pacientes, tomar un comprimido diario podría resultar más sencillo que aplicarse una inyección semanal, aunque la eficacia, tolerabilidad, precio y disponibilidad serán factores decisivos.

¿Qué efectos secundarios tuvo elecoglipron?

Según los datos del estudio, los efectos secundarios más comunes fueron gastrointestinales, como náuseas y estreñimiento.

Estos síntomas son habituales en los medicamentos GLP-1, ya que actúan sobre mecanismos relacionados con el apetito, la digestión y el vaciamiento gástrico.

Sharon Barr, vicepresidenta ejecutiva de investigación y desarrollo biofarmacéutico de AstraZeneca, señaló a Reuters que el ensayo tuvo una tasa de abandono muy baja, lo que, desde la perspectiva de la compañía, apunta a la eficacia y durabilidad de la terapia.

Aun así, los especialistas suelen advertir que los resultados de fases intermedias deben interpretarse con cautela, porque los estudios de fase 3 permiten evaluar a más pacientes, durante más tiempo y con mayor información sobre seguridad.

Con información de Reuters