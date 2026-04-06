FDA aprueba Foundayo, la primera pastilla GLP-1 sin restricciones para bajar de peso

La FDA autorizó el uso de un tratamiento oral desarrollado por Eli Lilly and Company para adultos con obesidad o sobrepeso con comorbilidades.

El fármaco, cuyo principio activo es orforglipron, destaca por ser una opción en formato de pastilla diaria que puede tomarse sin restricciones de alimentos o agua, a diferencia de otros medicamentos de su clase.

Una alternativa oral dentro de los tratamientos GLP-1

Foundayo pertenece a la clase de medicamentos agonistas del receptor GLP-1, utilizados para el control del peso y la regulación metabólica.

Hasta ahora, muchas de estas terapias se administraban mediante inyecciones o requerían condiciones específicas de consumo. En este caso, la nueva aprobación introduce una alternativa más flexible para los pacientes.

El medicamento está indicado como complemento a una dieta baja en calorías y aumento de la actividad física, como parte de un tratamiento integral.

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Resultados en estudios clínicos

La aprobación se basa en el programa clínico ATTAIN, donde el medicamento mostró resultados relevantes en la reducción de peso corporal.

En el estudio principal:

Pacientes con la dosis más alta perdieron en promedio 12.4% de su peso corporal (27.3 libras)

El grupo placebo registró una pérdida de 0.9% (2.2 libras)

Además, se observaron mejoras en indicadores asociados al riesgo cardiovascular, como:

Circunferencia de la cintura

Colesterol no HDL

Triglicéridos

Presión arterial sistólica

¿Cuánto cuesta Foundayo?

De acuerdo con la farmacéutica, Foundayo estará disponible inicialmente en Estados Unidos a través de su plataforma directa, con envíos a partir del 6 de abril de 2026, y posteriormente en farmacias y servicios de telemedicina.

En cuanto a costos, la compañía informó esquemas diferenciados:

Desde 25 dólares mensuales para pacientes con seguro elegible

para pacientes con seguro elegible Aproximadamente 149 dólares al mes para pago directo en dosis bajas

para pago directo en dosis bajas Posible acceso por 50 dólares mensuales para beneficiarios de Medicare Parte D a partir de julio

Riesgos y efectos secundarios

Como otros medicamentos de su tipo, Foundayo no está exento de efectos adversos. Entre los más comunes se encuentran:

Náusea

Diarrea o estreñimiento

Dolor abdominal

Dolor de cabeza

Fatiga

La compañía también advirtió sobre un posible riesgo de tumores en la tiroides, por lo que recomienda vigilar síntomas como inflamación en el cuello, dificultad para tragar o cambios en la voz.

Asimismo, no se recomienda su uso combinado con otros agonistas GLP-1 y aún no se ha establecido su seguridad en menores de edad.

Un nuevo escenario en el tratamiento de la obesidad

La aprobación de Foundayo se da en un contexto donde el acceso a terapias para la obesidad sigue siendo limitado. Según datos citados por la compañía, menos del 10% de las personas que podrían beneficiarse de estos tratamientos los utilizan actualmente.

Con esta nueva opción oral, la industria farmacéutica amplía el abanico de alternativas disponibles, en un campo donde la adherencia al tratamiento y la accesibilidad continúan siendo factores clave.