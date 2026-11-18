Ganar masa muscular no depende únicamente de levantar pesas o pasar horas en el gimnasio. La alimentación también desempeña un papel fundamental, ya que proporciona los nutrientes y la energía que el organismo necesita para reparar los tejidos y favorecer el desarrollo de los músculos.

Aunque las proteínas suelen ser las protagonistas cuando se habla de crecimiento muscular, otros nutrientes también intervienen en este proceso, como los carbohidratos y las grasas saludables.

Por ello, una dieta variada, acompañada de ejercicio de fuerza y descanso suficiente, puede contribuir a mejorar la composición corporal.

Alimentos que pueden ayudar a ganar masa muscular Canva.

¿Qué alimentos ayudan a ganar masa muscular y por qué debes incluirlos en tu dieta?

Las proteínas son uno de los nutrientes más importantes para el desarrollo muscular, ya que proporcionan aminoácidos que el organismo utiliza para reparar y construir tejidos. De acuerdo con la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), este nutriente ayuda a mantener y reparar los músculos, además de favorecer su adaptación al entrenamiento.

Entre los alimentos que aportan proteínas de buena calidad se encuentran:

Huevo: contiene proteínas y aminoácidos esenciales. También aporta vitaminas y minerales necesarios para el funcionamiento del organismo

Pollo y pavo: son fuentes de proteína animal que pueden incorporarse en diferentes comidas. Las pechugas sin piel son alternativas con poca grasa

Pescados: el salmón, el atún y la sardina aportan proteínas. Algunas variedades también contienen ácidos grasos omega-3

Leche y yogur griego: proporcionan proteínas y calcio. La leche contiene caseína y suero de leche, dos proteínas que el organismo digiere a diferentes velocidades

Carne magra: aporta proteínas, hierro, zinc y vitamina B12, nutrientes que participan en distintas funciones del cuerpo

Estos alimentos pueden combinarse con verduras y cereales para obtener comidas completas. Por ejemplo, un plato de pollo con arroz y vegetales integra proteínas, carbohidratos y fibra.

La variedad también es importante, pues el desarrollo muscular requiere cubrir las necesidades nutricionales del organismo y no solamente aumentar el consumo de un nutriente.

Alimentos que pueden ayudar a ganar masa muscular, proteína animal Canva.

Proteínas vegetales: estos alimentos también ayudan a desarrollar músculo

Las personas que no consumen carne también pueden obtener proteínas de diferentes alimentos de origen vegetal. Las legumbres, los frutos secos, las semillas y la soya son alternativas que aportan aminoácidos y otros nutrientes.

Entre las opciones que pueden incluirse en la alimentación destacan:

Lentejas: contienen proteínas vegetales, fibra, hierro y carbohidratos. Pueden prepararse en sopas, ensaladas o guisos

Frijoles: son una fuente accesible de proteínas vegetales y fibra. En México pueden acompañarse con arroz, tortillas de maíz o verduras

Garbanzos: aportan proteínas, fibra y carbohidratos. Se pueden consumir en ensaladas, sopas o como hummus

Soya y tofu: la soya destaca por su contenido de proteínas y sus aminoácidos esenciales. El tofu es una alternativa para sustituir o complementar las proteínas animales

Quinoa: contiene proteínas vegetales y diferentes aminoácidos esenciales. Puede utilizarse como acompañamiento de otros alimentos

Almendras, cacahuates y semillas: aportan proteínas, grasas insaturadas y minerales

De acuerdo con los NIH, las proteínas contienen aminoácidos que el organismo necesita para construir y reparar tejidos. Por ello, quienes siguen una alimentación basada en plantas deben procurar variedad en sus fuentes de proteína para cubrir sus requerimientos.

No es indispensable consumir carne para desarrollar músculo, pero sí planificar las comidas y asegurar un consumo suficiente de proteínas y energía.

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Carbohidratos y grasas saludables: ¿por qué son importantes para aumentar la masa muscular?

Aunque las proteínas tienen una función importante en la reparación muscular, los carbohidratos y las grasas saludables también forman parte de una alimentación adecuada para quienes realizan ejercicio.

Los carbohidratos proporcionan energía para las actividades cotidianas y el entrenamiento. Además, ayudan a mantener las reservas de glucógeno, una forma de almacenamiento de glucosa que utilizan los músculos durante el ejercicio.

Entre los alimentos que aportan este nutriente destacan la avena, el arroz integral, el camote, el plátano, el pan integral y la pasta.

Por otra parte, las grasas saludables participan en diferentes procesos del organismo y favorecen la absorción de algunas vitaminas. Algunas de sus fuentes son:

Aguacate: contiene grasas monoinsaturadas y fibra

Nueces: aportan grasas insaturadas, proteínas y minerales

Aceite de oliva: es una fuente de grasas monoinsaturadas

Chía y linaza: contienen grasas poliinsaturadas y fibra

La Oficina de Suplementos Dietéticos de los NIH señala que las personas que practican deporte necesitan cantidades adecuadas de calorías, carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales.

Por esta razón, eliminar grupos de alimentos sin una indicación profesional puede dificultar que el organismo cubra sus necesidades energéticas y nutricionales.

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¿Cuánta proteína necesitas al día para ganar masa muscular?

La cantidad de proteína que necesita una persona depende de factores como su peso, edad, estado de salud y nivel de actividad física. Por ello, no existe una cifra única que funcione para todos.

La Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva (ISSN) establece que las personas físicamente activas pueden requerir entre 1.4 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día para favorecer el desarrollo y mantenimiento muscular.

Por ejemplo, una persona de 70 kilogramos que realiza entrenamiento de fuerza podría utilizar como referencia un consumo de entre 98 y 140 gramos diarios. Esta cantidad no constituye una recomendación individual y debe ajustarse a sus características y objetivos.

La ISSN también señala que distribuir las proteínas durante el día puede favorecer la síntesis de proteínas musculares. Como referencia, propone consumir entre 20 y 40 gramos por comida, aunque las necesidades cambian según cada persona.

Esto significa que el desayuno, la comida y la cena pueden incluir alimentos como huevo, pollo, pescado, leche, yogur, legumbres o tofu.

También es importante aclarar que no existe la obligación de consumir proteínas inmediatamente después de terminar una rutina. La cantidad total que se obtiene durante el día y la constancia en el entrenamiento tienen un papel importante.

Los carbohidratos proporcionan energía para las actividades cotidianas y el entrenamiento. Canva.

¿Qué otros hábitos favorecen el crecimiento muscular además de la alimentación?

Para desarrollar músculo no basta con modificar la dieta. También es necesario incorporar actividad física, descanso y hábitos que permitan al organismo recuperarse.

Realizar ejercicios de fuerza. Las pesas, las ligas de resistencia y los ejercicios con el propio peso corporal ayudan a estimular los músculos. Es importante adaptar la intensidad y la frecuencia de las rutinas a la condición física de cada persona. Dormir suficiente. El descanso permite la recuperación después del esfuerzo físico. Mantener horarios regulares de sueño también contribuye al bienestar general. Mantener una alimentación equilibrada. Además de proteínas, el organismo necesita carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Consumir suficiente energía es importante para cubrir las exigencias del entrenamiento. Mantenerse hidratado. Beber agua ayuda a regular la temperatura corporal y mantener las funciones del organismo durante la actividad física. Las necesidades aumentan según la intensidad del ejercicio y las condiciones ambientales. Tener constancia. El desarrollo muscular requiere tiempo. Mantener una rutina adecuada, respetar los periodos de recuperación y cuidar la alimentación permite trabajar hacia este objetivo de manera progresiva.

La cantidad de proteína que necesita una persona depende de diferentes factores. Canva.

Finalmente, los suplementos de proteína no son indispensables para todas las personas. Los NIH señalan que estos productos pueden complementar la alimentación cuando existe dificultad para cubrir los requerimientos nutricionales, pero no sustituyen una dieta equilibrada.

Aumentar la masa muscular es un proceso que requiere paciencia y atención a las necesidades del organismo. Antes de realizar cambios importantes en el consumo de proteínas o comenzar a utilizar suplementos, conviene consultar a un nutriólogo, especialmente cuando existen enfermedades o necesidades nutricionales particulares. De esta manera, es posible establecer un plan de alimentación y ejercicio adecuado para cada persona.