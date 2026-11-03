Tortitas de amaranto con atún, sencillas y nutritivas, para la comida o la cena

Si solo has probado el amaranto en las alegrías, es momento de darle una oportunidad y utilizarlo en tus recetas saladas. Estas tortitas de amaranto con atún no solo son muy nutritivas, además son prácticas y fáciles de hacer.

Originario de México y Centroamérica, el amaranto es un alimento que causa mucho interés. Este pseudocereal es rico en proteínas, además de aportar fibra y minerales como el calcio, hierro y fósforo.

A diferencia de los cereales comunes, contiene aminoácidos esenciales como la lisina, un nutriente que el cuerpo no produce, pero indispensable para diferentes funciones. Por lo tanto, incluirlo en nuestra alimentación permite sumar nutrientes claves y darle variedad a nuestra dieta.

Al tener un sabor muy ligero, es muy versátil. Lo mismo puedes usarse en una ensalada o sopa, que en albóndigas y tortitas. Prepara una comida sencilla, nutritiva y deliciosa con esta receta de tortitas de amaranto y atún.

El amaranto es rico en proteína y aminoácidos esenciales Canva

¿Cómo hacer tortitas de amaranto y atún?

Ingredientes:

2 latas de atún en agua, escurridas

1 taza de amaranto reventado natural

1 huevo

¼ pieza de cebolla finamente picada

1 zanahoria rallada

2 cucharadas de cilantro picado

2 cucharadas de harina de trigo

½ cucharadita de ajo en polvo

Pimienta negra al gusto

Aceite en aerosol o aceite vegetal

Preparación:

Coloca el atún escurrido en un recipiente amplio y, con ayuda de un tenedor, desmenúzalo para que no queden trozos grandes. Agrega el amaranto, la harina, la cebolla, el cilantro y la zanahoria rallada, y revuelve para integrar. Finalmente, incorpora el huevo junto con el ajo en polvo y la pimienta. Mezcla para unir todos los ingredientes. Tip: el atún es un ingrediente ligeramente salado, pero si lo deseas, añade un poco de sal; puedes probar la mezcla antes de añadir el huevo para saber si la necesita. La masa debe quedar húmeda, pero firme, así podrás formar las tortitas sin que se deshagan. Si notas que está demasiado líquida, incorpora un poco más de amaranto. Si está muy seca, agrega un poco más de huevo batido, según necesite. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio, ligeramente engrasada con aceite en aerosol. Toma una porción de mezcla de amaranto y atún con las manos limpias y dale forma de tortita. Colócala en el sartén y repite; cuida no poner demasiadas tortitas en la sartén para que se cocinen parejas. Tip: intenta que todas tengan el mismo grosor para que queden bien cocidas. Cocina las tortitas aproximadamente 4 minutos por lado o hasta que estén doradas y firmes. Retira de la sartén y déjalas reposar unos minutos sobre papel de cocina absorbente antes de servir.

Acompaña tus tortitas de amaranto y atún con ensalada fresca, verduras al vapor o tu guarnición favorita.

Esta receta es muy fácil de hacer y lleva ingredientes económicos, por lo que es una alternativa rica y nutritiva para los finales de quincena o cuando no tienes ganas de cocinar.