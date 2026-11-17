Disminuyen 53.8 por ciento las defunciones maternas en Jalisco durante 2026
Este resultado se atribuye al fortalecimiento en el primero y segundo nivel de atención, los clubes de embarazo, la estrategia LiMa y el seguimiento mediante la aplicación móvil Bebé en Camino.
Al corte de la Semana Epidemiológica 44 de 2026, Jalisco registra una reducción del 53.8 por ciento en las defunciones maternas, al pasar de 26 fallecimientos reportados durante el mismo periodo de 2025 a 12 en el presente año, lo que representa 14 muertes menos en la entidad.
Este resultado responde al fortalecimiento de las acciones coordinadas del sistema estatal de salud, enfocadas en prevenir complicaciones y garantizar atención médica oportuna durante el embarazo, parto y puerperio, bajo la premisa “Hoy es un buen día para no morir por embarazo”.
Entre las medidas implementadas sobresale el reforzamiento de la atención en el primero y segundo nivel mediante la capacitación permanente del personal médico, la coordinación entre autoridades estatales y regionales, el seguimiento continuo a las pacientes y la disponibilidad de insumos necesarios para otorgar servicios de calidad.
El trabajo contempla un abordaje integral que articula las áreas de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, Aborto Seguro, Atención Perinatal, Planificación Familiar y prevención de la Violencia, además del acompañamiento durante el puerperio.
De igual forma, se ha priorizado el primer nivel de atención a través de la estrategia LiMa, la conformación de clubes de embarazo y la elaboración de planes de seguridad para las pacientes. A ello se suma el uso de la cartilla y la aplicación móvil Bebé en Camino, herramientas destinadas a facilitar el seguimiento de la salud materna y perinatal, así como la identificación oportuna de factores de riesgo.