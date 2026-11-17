Al corte de la Semana Epidemiológica 44 de 2026, Jalisco registra una reducción del 53.8 por ciento en las defunciones maternas, al pasar de 26 fallecimientos reportados durante el mismo periodo de 2025 a 12 en el presente año, lo que representa 14 muertes menos en la entidad.

Este resultado responde al fortalecimiento de las acciones coordinadas del sistema estatal de salud, enfocadas en prevenir complicaciones y garantizar atención médica oportuna durante el embarazo, parto y puerperio, bajo la premisa “Hoy es un buen día para no morir por embarazo”.