Los hombres viven menos que las mujeres, acuden con menor frecuencia a los servicios sanitarios y presentan hábitos de vida menos saludables, con un mayor consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, así como una mayor participación en juegos de azar y posible juego problemático. Además, registran mayores tasas de mortalidad para la mayoría de las causas analizadas y una mayor prevalencia de distintos problemas de salud física.

Así lo recoge el informe 'Masculinidad y salud: un análisis del estado de salud de los hombres en España', publicado por el Ministerio de Sanidad, que analiza las diferencias de salud entre hombres y mujeres y las desigualdades existentes dentro de la población masculina por nivel socioeconómico y país de nacimiento.

Sanidad sostiene que las diferencias de salud no responden únicamente a factores biológicos, sino también a determinantes sociales, entre ellos el género. El documento explica que la organización de la sociedad establece una jerarquía en la que los hombres ocupan una posición de mayor poder frente a las mujeres, lo que se conoce como el patriarcado, un modelo de masculinidad que puede tener consecuencias negativas para la salud masculina.

De este modo, la construcción cultural y social de la masculinidad no solo puede incrementar la carga de enfermedad y mortalidad, sino también limitar el uso del sistema sanitario por parte de los hombres. "La idea de fortaleza y autosuficiencia puede suponer un retraso a la hora de solicitar asistencia sanitaria cuando se presenta un problema de salud", señala el informe.

Por ello, defiende políticas públicas con perspectiva de género y equidad que promuevan modelos de masculinidad basados en el cuidado y la interdependencia, reduzcan los comportamientos de riesgo y mejoren el acceso a la atención sanitaria. El documento señala que las sociedades más igualitarias, tanto en términos de género como sociales, presentan mejores resultados de salud también entre los hombres.

La esperanza de vida al nacer de los hombres se situó en 81.1 años en 2023, frente a los 86.3 años de las mujeres, una diferencia de 5.2 años. Sin embargo, los hombres presentaron una esperanza de vida en buena salud ligeramente superior, de 62.4 años, frente a los 61.8 años de las mujeres.

En cuanto a la mortalidad, los hombres registran tasas superiores para nueve de las causas específicas analizadas, especialmente en las enfermedades isquémicas del corazón, los tumores de bronquios y pulmón, las causas externas y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. Las mujeres, por su parte, presentan tasas más elevadas de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares y neurodegenerativas.

El informe también identifica una mayor prevalencia masculina de nueve de los trece problemas de salud física estudiados. Entre ellos figuran la hipertensión no complicada, la diabetes mellitus y la insuficiencia renal. Las diferencias más marcadas respecto a las mujeres se observan en el infarto agudo de miocardio y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

No obstante, las mujeres presentan una mayor prevalencia de tres o más problemas de salud crónicos y de trastornos de ansiedad y depresión. Los hombres registran tasas superiores de trastornos hipercinéticos y esquizofrenia, aunque su prevalencia absoluta es reducida.

Más consumo de alcohol, tabaco y drogas

Las diferencias entre hombres y mujeres son especialmente visibles en los hábitos de consumo. Según los datos de la encuesta EDADES recogidos en el informe, el 81.7% de los hombres había consumido alcohol en el último año, frente al 71.2% de las mujeres. En el caso del tabaco, los porcentajes fueron del 40.9% y el 32.7%, respectivamente, mientras que para el cannabis alcanzaron el 16% entre los hombres y el 9.2% entre las mujeres.

También se observan diferencias en el consumo intensivo de alcohol: el 15.4% de los hombres había bebido diariamente durante el último mes, frente al 5.7% de las mujeres. La proporción masculina también fue superior en el consumo en atracón y en las intoxicaciones etílicas.

En cuanto a la cocaína, el documento señala que casi uno de cada cinco hombres la había consumido alguna vez en la vida, frente a menos de una de cada diez mujeres. Asimismo, los hombres presentan una mayor participación en juegos de azar y una proporción superior de posible juego problemático.

El Ministerio señala que las normas de género y la construcción social de la masculinidad hacen que los hombres sean más propensos a asumir comportamientos de riesgo, lo que repercute en el consumo de sustancias y las adicciones.

Acuden menos al sistema sanitario

Pese a presentar peores resultados en numerosos indicadores de salud, los hombres utilizan con menor frecuencia los servicios sanitarios. En 2024, la tasa de visitas a Atención Primaria fue de 7.944,2 por cada mil hombres asignados, frente a 10.662,2 en las mujeres. La tasa femenina fue, por tanto, un 34.2% superior a la masculina.

También registran menos interconsultas hospitalarias y un menor uso de consultas hospitalarias, urgencias y servicios de salud mental. La proporción de ingresos hospitalarios, en cambio, es similar en ambos sexos.

El informe relaciona esta menor utilización de los servicios con determinados estereotipos de género asociados a la autosuficiencia y la resistencia al malestar. Según el documento, la idea de fortaleza puede retrasar la solicitud de asistencia sanitaria cuando aparece un problema de salud y limitar la participación masculina en actividades de prevención y promoción de la salud.

Asimismo, identifica desigualdades dentro de la población masculina. Los hombres con menor nivel educativo o de renta presentan mayores tasas de mortalidad, más problemas de salud física y mental y tasas de suicidio superiores a las de aquellos con una posición socioeconómica más favorable.

Además, los nacidos en España presentan peores resultados de salud física y mental, un mayor consumo de sustancias y una mayor interacción con el sistema sanitario que los nacidos en otros países.