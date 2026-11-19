Con las ráfagas de viento propias del otoño, es común experimentar la sensación de tener arena o polvo dentro de los ojos, incluso cuando no hay ningún objeto extraño. Esta molestia suele atribuirse al cansancio o a la resequedad ocular, por lo que puede pasar inadvertida.

Sin embargo, cuando aparece junto con otros síntomas, como ardor, enrojecimiento e inflamación de los párpados, también podría ser una señal de rosácea ocular, una enfermedad inflamatoria que afecta los ojos y la piel que los rodea.

Reconocer sus primeras manifestaciones es importante, ya que, en algunos casos, la inflamación puede extenderse hasta la córnea y provocar complicaciones que comprometan la visión.

¿Sientes arenilla en los ojos? Podría ser síntoma de rosácea ocular Canva.

¿Qué es la rosácea ocular y por qué puede afectar la salud de tus ojos?

La rosácea ocular es una afección inflamatoria crónica que afecta los ojos, los párpados y la superficie ocular. Con frecuencia aparece en personas con rosácea cutánea, una enfermedad que provoca enrojecimiento persistente en zonas como las mejillas, la nariz, el mentón y la frente.

De acuerdo con Mayo Clinic, esta condición puede manifestarse antes, al mismo tiempo o después de los síntomas en la piel. Incluso puede aparecer sin señales visibles de rosácea en el rostro.

La American Academy of Ophthalmology explica que entre sus principales manifestaciones destacan el enrojecimiento, el ardor, el lagrimeo y la inflamación de los párpados.

La rosácea ocular es una afección inflamatoria crónica que afecta los ojos, los párpados y la superficie ocular. Canva.

Sensación de arenilla en los ojos y otros síntomas de la rosácea ocular

Uno de los síntomas que pueden alertar sobre esta enfermedad es sentir que hay arena, polvo o una pestaña dentro de uno o ambos ojos, aunque no exista ningún objeto que provoque la molestia.

Según Mayo Clinic, las manifestaciones pueden variar de una persona a otra y no siempre coinciden con la intensidad de la rosácea en la piel.

Entre los principales síntomas se encuentran:

Sensación de arenilla: parece que hay un cuerpo extraño dentro de los ojos

Enrojecimiento: la parte blanca del ojo adquiere una apariencia rojiza

Ardor y picazón: aparecen molestias que pueden acompañarse de irritación

Sequedad ocular: los ojos pierden lubricación y pueden sentirse ásperos

Lagrimeo excesivo: aunque existe sequedad, el organismo puede producir más lágrimas como respuesta a la irritación

Sensibilidad a la luz: la exposición a lugares iluminados puede provocar incomodidad

Visión borrosa: pueden aparecer alteraciones visuales cuando la superficie ocular resulta afectada

Párpados inflamados: se presenta enrojecimiento e hinchazón alrededor de las pestañas

También pueden aparecer problemas recurrentes como blefaritis, orzuelos y chalazión, alteraciones relacionadas con la inflamación de los párpados y sus glándulas.

Es importante señalar que estos síntomas no son exclusivos de la rosácea ocular. El ojo seco, las alergias y otras enfermedades también pueden provocar molestias similares, por lo que se necesita una valoración médica para conocer su origen.

Uno de los síntomas que pueden alertar sobre esta enfermedad es sentir que hay arena en los ojos Canva.

¿Cuáles son las causas de la rosácea ocular y qué factores pueden empeorarla?

Hasta ahora, no se conoce con exactitud qué provoca la rosácea ocular. Sin embargo, Mayo Clinic señala que su aparición puede relacionarse con distintos factores, entre ellos la herencia, las condiciones ambientales, la presencia de bacterias, los ácaros en las pestañas y la obstrucción de las glándulas de los párpados.

Además, existen situaciones que pueden intensificar los síntomas o favorecer nuevos brotes. Entre ellas destacan:

Exposición prolongada al sol

Viento y temperaturas extremas

Consumo de bebidas alcohólicas

Alimentos muy picantes o condimentados

Bebidas calientes, como café y té

Estrés emocional

Ejercicio físico extenuante

Baños calientes y saunas

La American Academy of Ophthalmology señala que estos factores pueden favorecer los episodios de rosácea. Sin embargo, no todas las personas reaccionan de la misma manera.

Por ello, identificar qué situaciones provocan o aumentan las molestias puede ayudar a controlar los brotes. Llevar un registro de los síntomas y sus posibles desencadenantes también permite ofrecer información útil durante la consulta médica.

Hasta ahora, no se conoce con exactitud qué provoca la rosácea ocular. Canva.

¿La rosácea ocular puede causar daños en la vista si no se trata?

Aunque al principio puede parecer una irritación común, la rosácea ocular requiere atención porque la inflamación persistente puede afectar la superficie del ojo y provocar complicaciones.

Una de las estructuras que puede resultar dañada es la córnea, la capa transparente que cubre la parte frontal del ojo y permite el paso de la luz. Cuando la enfermedad alcanza esta zona, puede provocar queratitis, una inflamación que ocasiona dolor, irritación y sensibilidad a la luz.

Una investigación disponible en PubMed, describe complicaciones relacionadas con la rosácea ocular, como vascularización, ulceración y cicatrización de la córnea.

Entre los problemas que pueden aparecer destacan:

Blefaritis crónica: inflamación persistente de los párpados que provoca ardor, enrojecimiento y molestias en las pestañas

Disfunción de las glándulas de Meibomio: altera la película lagrimal y favorece la sequedad ocular

Queratitis: inflamación de la córnea que puede afectar la calidad de la visión

Úlceras corneales: lesiones en la superficie de la córnea que requieren atención especializada

Cicatrices corneales: en casos graves, pueden provocar alteraciones visuales permanentes

Por esta razón, no conviene ignorar síntomas persistentes como ardor, sensación de arenilla, enrojecimiento recurrente o visión borrosa. Si aparece dolor intenso, sensibilidad marcada a la luz o un cambio repentino en la visión, se necesita atención oftalmológica urgente.

Las manifestaciones pueden variar de una persona a otra y no siempre coinciden con la intensidad de la rosácea en la piel. Canva.

¿Cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento para controlar la rosácea ocular?

El diagnóstico de la rosácea ocular requiere una valoración médica, ya que sus síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades, como el ojo seco, la conjuntivitis y la blefaritis.

De acuerdo con Mayo Clinic, no existe una prueba específica para confirmar esta afección. El diagnóstico se basa en los síntomas, los antecedentes médicos y la exploración de los ojos, los párpados y la piel del rostro.

El tratamiento depende de la intensidad de las molestias y de las estructuras afectadas. Aunque no existe una cura definitiva, los medicamentos y los cuidados oculares permiten controlar la inflamación y reducir los episodios de irritación.

Entre las alternativas que puede indicar el especialista se encuentran:

Lágrimas artificiales: ayudan a lubricar los ojos y aliviar la sequedad

Higiene de los párpados: consiste en limpiar suavemente sus bordes para retirar residuos y secreciones

Compresas tibias: pueden favorecer el funcionamiento de las glándulas de los párpados cuando el médico las recomienda

Antibióticos: en determinados casos, se prescriben medicamentos por vía oral o de aplicación oftálmica para controlar la enfermedad

Medicamentos antiinflamatorios: pueden formar parte del tratamiento cuando existe inflamación importante

La American Academy of Ophthalmology advierte que las gotas destinadas únicamente a quitar el enrojecimiento no son una alternativa adecuada, pues pueden empeorar los síntomas. Por ello, ningún medicamento debe utilizarse sin indicación profesional.

Además, Mayo Clinic recomienda mantener una rutina de higiene ocular, evitar el maquillaje cuando los ojos están inflamados y suspender temporalmente los lentes de contacto durante los brotes, sobre todo si existe sequedad.

La rosácea ocular es una afección que necesita seguimiento médico para evitar complicaciones y conservar la salud visual. Prestar atención a las molestias recurrentes y evitar la automedicación son medidas importantes para recibir un diagnóstico oportuno y mantener bajo control esta enfermedad.