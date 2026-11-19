Tengo 58 años, dos hijos, una esposa y una lista de pendientes que no desapareció cuando escuché la palabra “ cáncer ”.

Al escucharla, no pensé en mí, sino en la colegiatura de mi hijo menor, que vence la próxima semana, que mi hija mayor está por terminar la universidad y que en casa hay que pagar la comida, los servicios y el seguro de gastos médicos, etc. Hasta hace poco, esos compromisos eran parte de mi rutina; sin embargo, en ese momento, se sintieron como una cuenta regresiva.

Cuando el médico nos dijo que el diagnóstico se realizó en una etapa avanzada, mi primera reacción fue guardar silencio. No quería que mi pareja notara mi preocupación; después de todo, ser el hombre de la familia implica ser fuerte y no quería que me viera vulnerable. Les dije que todo estaría bien, aunque esa noche permanecí despierto pensando en una pregunta: ¿qué pasará con mis seres queridos si yo no puedo seguir trabajando?

En un inicio el tratamiento funcionó, redujo los niveles de testosterona. Sin embargo, con el tiempo, los estudios indicaron que la enfermedad avanzaba nuevamente, aun con niveles muy bajos de esta hormona; es decir, había evolucionado a un cáncer de próstata resistente. Aunque mi médico se esforzó por tranquilizarme diciendo que esto no significaba que se habían agotado las posibilidades de atención, sino que es necesario considerar otras alternativas terapéuticas, su intento fue en vano. Aun así, pensé que debo de permanecer fuerte como roble, aunque sentí cómo mi cuerpo se tornó frío e incapaz de moverse.

A punto de iniciar un nuevo tratamiento, sigo preocupado, pero el apoyo de mi amada familia hace que surja la esperanza de mi corazón. Mi médico me explicó que la elección depende de las características de la enfermedad, los tratamientos previos, mi estado general de salud y los objetivos que definamos juntos de acuerdo con las necesidades que vayan surgiendo, y que en cada paso él estará para que sea el mejor que se pudo haber tomado.

También hablé con mi esposa e hijos de algo que pocas veces aparece en las conversaciones sobre cáncer: el costo. Una terapia no solo debe ser adecuada desde el punto de vista médico, también necesita ser sostenible para la familia. Tuvimos la suerte de ser orientados adecuadamente para revisar alternativas de menor costo, versiones más accesibles de los medicamentos, programas de apoyo, cobertura institucional o facilidades de pago. Esto no significa darle menos valor a la salud, sino buscar una opción que pueda mantenerse sin poner en riesgo el patrimonio familiar. A final de cuentas, el pensamiento “primero ellos, luego yo”, está en la naturaleza de alguien digno de llamarse hombre.

Durante años creí que mi responsabilidad como padre era resolverlo todo sin pedir ayuda. Poco a poco, y gracias al tratamiento integral (urología, oncología y psicología), comprendí que dejarme acompañar también es una forma de proteger a mi familia, que a pesar de ser fuerte puedo ser vulnerable, y está bien. Ahora mi esposa e hijos se han repartido la mayoría de las tareas y, por primera vez, hablamos abiertamente sobre nuestros temores y sobre las decisiones que tendremos que tomar juntos, pues mi salud también les compete a ellos.

La atención integral contempla la salud física y emocional.

Cada noviembre, se dirige la conversación hacia el cáncer de próstata, así como forma de concientización para nuestra salud mental y otros problemas que muchos hombres enfrentamos en silencio, movimiento llamado “Movember”.

Yo todavía tengo miedo. Temo no llegar a la graduación de mis hijos, dejar sola a mi esposa o no poder seguir sosteniendo el hogar; aunque ahora sé que la fortaleza no consiste en ocultar esos pensamientos, sino en dejarme apoyar por ellos.

Ahora comprendo que mi lucha no es únicamente contra un tumor. También es contra el silencio, la culpa y la idea de que un padre debe cargar solo con todo. Hoy tengo una nueva posibilidad frente a mí y pienso recibirla acompañado, y, aunque sé que la muerte es parte de la vida, hoy elijo luchar para vivir, porque cuidar de mi familia también significa cuidar de mí; hoy me permito conservar la esperanza.

Si eres un hombre o tienes un familiar con una enfermedad de próstata, consulta con un médico urólogo u oncólogo cuáles son las alternativas terapéuticas y los programas de tratamiento.

Frente al cáncer de próstata, los avances médicos y el acceso a alternativas terapéuticas pueden abrir una nueva etapa de esperanza para el paciente y su familia.

Consulta a tu médico las diferentes alternativas terapéuticas que te ofrece BIOGENTEC.