¡No solo es la lechuga! Estos alimentos también han sido relacionados con brotes de ciclosporiasis

La reciente alerta por un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos volvió a centrar la atención en algunos productos agrícolas que forman parte de la alimentación diaria de millones de personas.

Aunque la infección generalmente no provoca complicaciones graves en individuos sanos, sí puede causar diarrea intensa durante varias semanas y representar un riesgo importante para niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Las investigaciones de las autoridades sanitarias estadounidenses apuntan a que algunos casos podrían estar relacionados con lechuga iceberg cultivada en México, mientras que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) mantiene abiertas diversas investigaciones para identificar el origen exacto de la contaminación.

Ante este panorama, especialistas en salud recomiendan conocer cuáles son los alimentos que históricamente se han asociado con este parásito y qué medidas ayudan a disminuir el riesgo de infección.

Alimentos que debes evitar durante el brote de ciclosporiasis Canva

¿Qué alimentos debes evitar durante el brote de ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es una enfermedad causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, el cual puede contaminar frutas y verduras durante las etapas de cultivo, cosecha o procesamiento cuando existe contacto con agua o suelo contaminados.

De acuerdo con la FDA, los alimentos que con mayor frecuencia se han relacionado con brotes de esta enfermedad son:

Lechuga y otras verduras de hoja verde

Verdura de hoja cruda

Mezclas de ensaladas listas para consumir

Fruta cortada y lista para consumir

Hierbas frescas (Cilantro, Albahaca, Perejil, etcetera)

Futos rojos frescos

Uvas

Salsas frescas

Chícharos dulces (snap peas)

Brócoli

Col o repollo

La presencia de estos alimentos en la lista no significa que todos estén contaminados. Sin embargo, durante una alerta sanitaria resulta recomendable mantenerse atento a los avisos oficiales sobre retiros del mercado y evitar el consumo de productos involucrados en investigaciones epidemiológicas.

En el brote actual, las autoridades estadounidenses analizan la posible relación entre cientos de casos de ciclosporiasis y productos elaborados con lechuga iceberg. Como medida preventiva, algunas empresas retiraron diversos lotes del mercado mientras continúan las investigaciones.

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¿Por qué las frutas y verduras frescas pueden transmitir la ciclosporiasis?

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explica que la ciclosporiasis no se transmite de una persona a otra.

El contagio ocurre después de consumir agua o alimentos contaminados con el parásito. Antes de volverse infeccioso, Cyclospora cayetanensis necesita permanecer varios días o incluso semanas en el ambiente. Por esta razón, la contaminación suele producirse durante la producción agrícola y no dentro del hogar.

Las frutas y verduras frescas representan un mayor riesgo porque muchas se consumen crudas y no pasan por procesos de cocción capaces de eliminar microorganismos.

Además, la FDA señala que este parásito puede resistir algunos métodos habituales de desinfección utilizados en alimentos frescos. Por ello, la prevención depende principalmente de las buenas prácticas agrícolas, la vigilancia sanitaria y el monitoreo constante de los alimentos.

¿Qué alimentos puedes consumir con mayor seguridad durante una alerta por ciclosporiasis?

Los especialistas no aconsejan eliminar por completo las frutas y verduras de la alimentación, ya que aportan vitaminas, minerales y fibra esenciales para una dieta equilibrada.

En cambio, recomiendan elegir alimentos con menor riesgo de contaminación mientras exista una alerta sanitaria. Entre las opciones más seguras se encuentran:

Verduras completamente cocidas

Frutas que puedan pelarse antes de consumirlas, como naranja, mandarina, plátano, mango o aguacate

Alimentos preparados mediante cocción

Frijoles y lentejas bien cocidos

Productos cuya procedencia sea conocida y que no formen parte de retiros oficiales

La FDA también recomienda consultar periódicamente las alertas sanitarias para verificar si algún alimento ha sido retirado del mercado y evitar su consumo hasta que concluyan las investigaciones correspondientes.

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¿Cómo lavar y desinfectar correctamente frutas y verduras para reducir el riesgo de contagio?

Aunque ningún método garantiza eliminar por completo Cyclospora cayetanensis, las autoridades sanitarias consideran que una adecuada higiene alimentaria contribuye a disminuir el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por alimentos.

El CDC recomienda seguir estas medidas:

Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes de preparar alimentos

Enjuagar frutas y verduras bajo agua corriente

Frotar con un cepillo limpio los productos con cáscara firme

Retirar las partes golpeadas o dañadas

Refrigerar las frutas y verduras una vez cortadas

Los especialistas también aclaran que el uso de cloro, vinagre o productos comerciales para desinfectar vegetales no garantiza la eliminación del parásito. Si existe una alerta oficial sobre un alimento específico, la medida más segura consiste en evitar su consumo.

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¿Cuáles son los síntomas de la ciclosporiasis y cuándo debes acudir al médico?

Los síntomas suelen aparecer entre dos días y dos semanas después de consumir alimentos contaminados.

De acuerdo con el CDC, los más frecuentes son:

Diarrea acuosa intensa

Dolor o cólicos abdominales

Distensión abdominal

Náuseas

Pérdida del apetito

Fatiga

Pérdida de peso

Algunas personas también presentan vómito, fiebre leve y dolor de cabeza.

Sin el tratamiento adecuado, la enfermedad puede prolongarse durante varias semanas e incluso reaparecer después de que los síntomas desaparecen temporalmente.

Los especialistas recomiendan acudir al médico cuando:

La diarrea persiste durante más de tres días

Existen signos de deshidratación

Aparece sangre en las heces

Se presenta fiebre persistente

El paciente es un adulto mayor, un niño pequeño, una mujer embarazada o una persona con el sistema inmunológico debilitado

El tratamiento debe ser indicado por un profesional de la salud, ya que la ciclosporiasis requiere antibióticos específicos y no suele desaparecer únicamente con medicamentos para controlar la diarrea.

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Las investigaciones sobre el brote continúan y las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia para identificar el origen de los casos. Mientras tanto, la mejor herramienta para proteger la salud consiste en mantenerse informado a través de fuentes oficiales, atender las alertas sobre retiros de alimentos y adoptar hábitos de higiene durante la preparación de frutas y verduras.

Consumir alimentos frescos sigue siendo parte fundamental de una dieta saludable. La diferencia radica en conocer los riesgos cuando existe una alerta sanitaria, elegir productos de procedencia confiable y seguir las recomendaciones de las autoridades de salud para disminuir la posibilidad de contagio.