¿Los bebés necesitan agua si hace calor? Esto debes saber si está en lactancia materna

Las altas temperaturas pueden hacer que muchas mamás primerizas se preocupen por mantener hidratado a su bebé. Es común escuchar consejos como "dale un poco de agua porque hace mucho calor", especialmente si el pequeño tiene menos de seis meses.

Sin embargo, una de las dudas más frecuentes durante la lactancia materna es si realmente los bebés necesitan beber agua o si la leche materna es suficiente para mantenerlos hidratados.

Nutrientes de la leche materna

La leche materna es el alimento ideal para los bebés durante sus primeros meses de vida, ya que aporta todos los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, contiene proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, además de anticuerpos y factores inmunológicos que ayudan a proteger a los bebés contra diversas infecciones.

La lactancia materna también ofrece beneficios para las mamás. Según la dependencia, amamantar reduce en un 26 % el riesgo de cáncer de mama, en un 37 % el de cáncer de ovario y en un 32 % el riesgo de desarrollar diabetes.

¿Los bebés necesitan agua si hace mucho calor?

Aunque las altas temperaturas pueden hacer pensar que los bebés necesitan beber agua, los especialistas explican que los menores de seis meses no requieren agua adicional cuando reciben lactancia materna exclusiva, ya que la propia leche cubre sus necesidades de hidratación.

A través de sus redes sociales, Alba Padró Arocas, consultora internacional de lactancia, explicó que la leche materna está compuesta aproximadamente por un 87 % de agua, por lo que hidrata al bebé incluso durante los días más calurosos.

"¿Qué contiene un 87 % de agua y no es agua? Pues, efectivamente, la leche materna. Quizá has notado estos días que tu bebé quiere mamar un poco más; está haciendo esto, está bebiendo agua. Sí, está bebiendo leche, pero también está bebiendo agua. Por eso, a los bebés menores de seis meses no hay que ofrecerles agua porque ya la están tomando con la leche".

Es normal que durante una ola de calor el bebé quiera tomar pecho con mayor frecuencia. Esto le ayuda a mantenerse hidratado y responde a una necesidad natural de su organismo.

¿Cuándo pueden tomar agua los bebés?

En el caso de los bebés mayores de seis meses, cuando ya iniciaron la alimentación complementaria, sí es recomendable comenzar a ofrecerles agua como parte de su hidratación diaria.

La especialista explica:

"¿Qué pasa con los mayores de seis meses? Pues que van a tomar leche, van a tomar alimentación complementaria y sí, hay que ofrecerles agua. Que quieran o no quieran es otro tema".

Si tienes dudas sobre la alimentación o hidratación de tu bebé durante su primer año de vida, lo más recomendable es consultar con su pediatra, quien podrá orientarte de acuerdo con sus necesidades y desarrollo.

¿Los bebés menores de 6 meses pueden tomar agua si hace calor? Esto dicen los especialistas Foto: Canva

Ante cualquier inquietud, evita seguir recomendaciones sin respaldo médico y busca siempre el acompañamiento de profesionales de la salud.