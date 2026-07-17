IMSS reporta operación normal tras sismo de 7.4 en el sureste del país

Tras el sismo de magnitud 7.4 ocurrido con epicentro en el sureste mexicano, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la totalidad de sus unidades médicas y hospitalarias operan con normalidad, sin registrarse personas lesionadas ni daños estructurales que comprometan la atención a la derechohabiencia.

El movimiento telúrico, registrado a las 08:48 horas (GMT-6) con epicentro a 71 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, fue percibido con intensidad en entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Campeche y Veracruz.

Ante esta situación, la doctora Janett Alvarado González, titular de la Coordinación de Proyectos Especiales en Salud del IMSS, comunicó que se activaron de manera inmediata los protocolos de respuesta institucional. Por su parte, el doctor Jorge Luis Ponce Hernández, coordinador del Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED), explicó que desde el momento del reporte sísmico se establecieron mecanismos de alerta y coordinación con Protección Civil y autoridades estatales.

Las evaluaciones realizadas por el Instituto confirmaron que los daños en los inmuebles fueron menores, limitándose a elementos de mampostería, sin afectaciones que impidan la continuidad de los servicios médicos.

Actualmente, el CVOED mantiene un monitoreo permanente ante la posible presencia de réplicas, algunas registradas con magnitud superior a 5.0, y sigue atento a la información de la Red Mareográfica Nacional sobre posibles alertas de tsunami, garantizando así condiciones seguras tanto para la población usuaria como para el personal del IMSS.