Ciclosporosis: cómo lavar la lechuga correctamente para evitar ‘diarrea explosiva’

La lechuga para ensalada sería la posible responsable de la ciclosporosis, una enfermedad intestinal causada por un parásito, cuyo síntoma más común es la ‘diarrea explosiva’.

Fueron autoridades de Michigan, donde se han reportado más de tres mil 300 casos, quienes señalan que la información preliminar apunta a la lechuga como posible origen del brote, por ello, han llamado a tener cuidado y adoptar las medidas necesarias para evitar el contagio.

De acuerdo con Natasha Bagdasarian, directora médica ejecutiva del departamento de salud de Michigan, "la información preliminar muestra que la lechuga es un producto común que aparece con regularidad durante la investigación”.

Lo anterior, tras realizar más de mil entrevistas a pacientes que se han contagiado de la enfermedad.

Cómo lavar la lechuga correctamente para evitar ciclosporosis

Brote de ciclosporosis. Especial

Debido a la coincidencia y a que algunos brotes anteriores de ciclosporosis se han relacionado con productos agrícolas, autoridades de Michigan recomendaron a los consumidores a que:

Adquieran cabezas enteras de lechuga

Desechen las cap as externas

Laven a fondo lo que quede

Además, sugirieron que la gente evite la lechuga en bolsa y los kits de ensalada premezclados.

Para una limpieza profunda y segura de la lechuga, se recomienda:

Deshoja y lava : Corta la base y separa cada hoja con cuidado. Colócalas bajo el chorro de agua fría para eliminar la suciedad visible.

: Corta la base y separa cada hoja con cuidado. Colócalas bajo el chorro de agua fría para eliminar la suciedad visible. Desinfecta : Llena un recipiente con agua y añade un desinfectante (puedes usar plata coloidal, yodo o vinagre blanco siguiendo las instrucciones del fabricante). Sumerge las hojas durante 10 a 15 minutos .

Enjuaga : Saca las hojas y pásalas de nuevo por agua corriente para eliminar cualquier residuo del desinfectante.

Seca y guarda: Escurre el exceso de agua. Puedes usar una centrifugadora de verduras o secarlas suavemente con papel de cocina.

Diarrea explosiva y otros síntomas

Brote de ciclosporosis. Especial

Aunque la diarrea acuosa y explosiva es el síntoma más característico, puede provocar otros signos y molestias que varían en intensidad.

Además de la diarrea, los síntomas más comunes incluyen:

Cólicos o dolor abdominal.

Distensión abdominal e hinchazón.

Náuseas y, en algunos casos, vómitos.

Pérdida del apetito.

Fatiga intensa o sensación de debilidad.

Pérdida de peso, especialmente si la diarrea dura varios días o semanas.

Gases excesivos.

Fiebre baja, aunque no siempre está presente.

Dolores musculares.

Malestar general.

Un aspecto característico de la ciclosporosis es que los síntomas pueden aparecer y desaparecer durante varias semanas si la infección no recibe tratamiento.

¿Cuál es el tratamiento?

El tratamiento de la ciclosporosis depende de la gravedad de los síntomas, pero el medicamento de elección es un antibiótico específico, ya que la infección suele no desaparecer rápidamente por sí sola y puede prolongarse durante semanas o incluso meses con recaídas.

Además del antibiótico, recetado por un médico especialista, es fundamental reponer los líquidos y electrolitos perdidos por la diarrea. En casos leves, suele ser suficiente beber agua y soluciones de rehidratación oral. Si la deshidratación es importante o la persona no puede retener líquidos por vómitos, puede ser necesario administrar sueros por vía intravenosa en un hospital.

También se recomienda llevar una alimentación ligera mientras persista la diarrea, evitando comidas muy grasosas, picantes, alcohol y cafeína, ya que pueden empeorar las molestias intestinales.