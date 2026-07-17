Lechuga de origen mexicano detrás del brote de “diarrea explosiva” en Estados Unidos, según FDA

La cadena de comida rápida Taco Bell anunció el retiro inmediato de la lechuga iceberg rallada de sus restaurantes en cinco estados, luego de que autoridades sanitarias vincularan este producto con un brote de ciclosporiasis, enfermedad intestinal que ha provocado más de 1,664 casos y al menos 94 hospitalizaciones.

La FDA y los CDC confirmaron que el brote está relacionado con lechuga servida en establecimientos de Taco Bell en Indiana, Kentucky, Míchigan, Ohio y Virginia Occidental. Los CDC identificaron a un único proveedor en México, señalado por medios estadounidenses como Taylor Farms, responsable de surtir el vegetal contaminado.

Los síntomas de la ciclosporiasis incluyen diarrea severa y frecuente, pérdida de apetito y peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos.

Respuesta de Taco Bell

En un comunicado difundido en LinkedIn, la empresa aseguró que se toma “muy seriamente la salud y seguridad de sus consumidores” y que, aunque no se ha emitido un aviso oficial, decidió retirar al proveedor de su cadena de suministro. La compañía informó que el reemplazo de la lechuga contaminada se realizará en un plazo máximo de 24 horas.

Las autoridades sanitarias mantienen contacto directo con el proveedor para determinar si la lechuga iceberg rallada fue distribuida en otros lugares. Los CDC también investigan otros casos de ciclosporiasis en el país que no estarían directamente relacionados con este brote.

Michigan, epicentro del brote

Michigan se convirtió en el estado más afectado, con más de 3,300 contagios confirmados y decenas de hospitalizaciones. Las autoridades locales señalaron que el brote se vinculó con el consumo de vegetales frescos contaminados, especialmente lechuga y cilantro.

En Ohio, particularmente en el condado de Toledo-Lucas, se reportaron más de 1,100 casos en pocas semanas. El Departamento de Salud estatal advirtió que la cifra podría ser mayor, ya que varios condados registraron brotes adicionales que aún están bajo investigación.

El estado de Nueva York confirmó alrededor de 470 casos, la mayoría relacionados con restaurantes y cadenas de comida rápida. El brote se expandió rápidamente en zonas urbanas y obligó a reforzar la vigilancia epidemiológica en la costa este.

En Illinois se contabilizaron más de 140 contagios, mientras que en Carolina del Norte se confirmaron 110 casos. Ambos estados mantienen vigilancia activa y han emitido recomendaciones para evitar el consumo de alimentos crudos sin lavado previo.

En Florida se reportaron cerca de 50 casos, considerados aislados pero bajo seguimiento. Otros estados como California, Texas, Georgia y Colorado también confirmaron contagios, aunque en cifras menores, lo que evidencia la dispersión nacional del brote.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han reconocido oficialmente más de 800 casos, pero los reportes estatales superan los 5,000 contagios en 34 estados, lo que convierte a este brote en uno de los más grandes de Cyclospora en la historia reciente de Estados Unidos.