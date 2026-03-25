Un Tal Fredo responde a las críticas por su boda y el show de Carlos Rivera en el evento

Un Tal Fredo volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de compartir detalles de su boda, un evento que rápidamente se hizo viral por su estilo poco convencional y su duración de varios días. Como suele pasar con las figuras públicas, el festejo no solo generó admiración, también abrió la puerta a críticas y comentarios negativos en redes sociales.

Lejos de ignorar la situación, el influencer decidió hablar abiertamente sobre las opiniones que recibió. A través de un video en TikTok, mostró una actitud tranquila y con sentido del humor respondió a quienes cuestionaron distintos aspectos de su celebración, dejando claro que, pese a todo, disfrutó cada momento.

Boda de Un Tal Fredo Instagram @untalfredo

Un Tal Fredo responde a las críticas por su boda

Uno de los comentarios más repetidos en redes sociales tuvo que ver con la apariencia de Un Tal Fredo en algunas fotos, específicamente por el estado de sus zapatos. Frente a esto, el creador de contenido explicó el contexto en el que se desarrolló la boda, ya que se realizó en el desierto, lo que hacía inevitable que se ensuciaran.

"El resto del tiempo los traje súper sucios porque de eso se trata. Todas las novias terminan con los vestidos asquerosos, ¿por qué no voy a terminar yo con los zapatos chamagosos?".

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Otra crítica fue al llamado evento “rompehielos”, donde algunos usuarios aseguraron que “todo se veía bien económico”. Ante estos comentarios, Un Tal Fredo explicó que decidió invertir su presupuesto en aspectos específicos que consideró más relevantes para la experiencia.

El influencer no dudó en hablar de cómo distribuyó los recursos para su boda. En particular, mencionó que una parte importante del gasto estuvo destinada a un invitado especial.

“Todo lo invertí en Carlos Rivera, con eso me pude haber jubilado”, dijo, dejando entrever el nivel de inversión que implicó el evento.

Además, explicó que su intención era romper con lo tradicional.

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“Normalmente el rompehielos es una cena miada y ya, yo quería hacer un fiestón”.

Algunas personas señalaron que la boda no cumplió con lo que esperaban ver, sin embargo, el influencer destacó que prefirió enfocarse en crear experiencias, incluir detalles especiales y consentir a sus invitados con distintos elementos durante la celebración.

El mensaje de Un Tal Fredo ante el hate

Para cerrar, el influencer reconoció que al compartir su vida en redes sociales está expuesto a todo tipo de comentarios. No obstante, también marcó una línea respecto a la forma en que se emiten algunas opiniones.

Boda de Un Tal Fredo Instagram @untalfredo

“Yo estoy consciente de que si lo expongo en redes la gente puede opinar, lo que no está chido es que estén de mi$%&itas”, expresó.

Finalmente, reiteró que su boda fue tal como la imaginó junto a su pareja, aceptando que siempre habrá detalles que no son perfectos y así respondió a sus haters:

"El día que tengas tu boda ahí me cuentas cómo te va".

PJG