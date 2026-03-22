¡Así fue la boda de Un Tal Fredo! Todos los detalles sobre el evento del año

¡Así fue la boda de Un Tal Fredo! Te contamos todos los detalles sobre el evento del año, y es que desde la aparición de Carlos Rivera hasta la creación de un documental, el influencer y su novio, Adrián Álvarez, por fin se casaron en una espectacular boda.

Alfredo Cantú, mejor conocido por millones como Un Tal Fredo, finalmente dio el "sí, acepto" en una celebración que no solo destacó por su opulencia, sino por la narrativa emocional que el influencer ha compartido con su audiencia durante años.

Tras miles de consejos de amor y empoderamiento brindados en su podcast, el anfitrión pasó de escuchar historias de otros a protagonizar su propio cuento de hadas moderno.

Desde el anuncio del compromiso, los seguidores de Fredo esperaban una producción de alto nivel, especialmente porque Fredo también es wedding planner.

A lo largo de varios días de festejo, la boda de Un Tal Fredo no fue solo un evento social, sino una declaración de amor, estilo y orgullo.

Boda de Un Tal Fredo Instagram @untalfredo

¿Dónde se casó Un Tal Fredo?

El lugar de la boda de Un Tal Fredo fue Cuatro Ciénegas, Coahuila, un Pueblo Mágico famoso por sus paisajes lunares y aguas color turquesa. Esta elección no fue casualidad; además de la conexión emocional que el influencer pueda tener con la región, el contraste entre el desierto blanco y el lujo de la decoración creó una estética visualmente impactante que inundó las historias de Instagram durante todo el fin de semana.

La producción logró montar estructuras que parecían flotar sobre la arena, utilizando iluminación arquitectónica para resaltar las formaciones naturales del lugar.

Una boda con pequeños eventos

Fredo mencionó en sus historias de Instagram que la boda fue el evento principal, pero durante todo el fin de semana también hubo otros detalles para los invitados. El más famoso fue el “icebreaker” o “rompehielo” de la noche del jueves, cuando se llevó a cabo el evento de bienvenida.

Fredo sorprendió a su ahora esposo con la aparición de Carlos Rivera. El cantante, conocido por ser el amuleto de la buena suerte en las bodas más exclusivas de México, interpretó sus temas más románticos frente a una audiencia reducida de amigos cercanos y familiares.

Los videos de la pareja bailando al ritmo de baladas románticas inundaron las plataformas, convirtiendo al cantante en tendencia junto con los novios. Y por supuesto, las fotografías en sus respectivas cuentas de Instagram no pudieron faltar.

Boda de Un Tal Fredo Instagram @untalfredo

¿Cómo fue la boda de Un Tal Fredo?

Como era de esperarse, el vestuario fue uno de los secretos mejor guardados. Fredo, conocido por su impecable sentido de la moda, optó por un diseño de Benito Santos que combinaba la elegancia clásica con toques modernos y vanguardistas.

Los detalles en el bordado y la calidad de los materiales reflejaron la personalidad audaz del influencer, mientras que su pareja complementa perfectamente el concepto, logrando una armonía visual.

Los novios también gozaron de un ritual de belleza digno de Internet y la farándula, pues fueron maquillados por el makeup artist e influencer Luis Torres.

¿Quiénes fueron los invitados?

Desde creadores de contenido de belleza hasta personalidades de la televisión, nadie quiso perderse la unión. Entre los asistentes se pudieron ver rostros conocidos que han pasado por el sillón de su podcast, creando un ambiente de camaradería y apoyo mutuo.

Lupita Villalobos, Nabile Ahumada, Rebeca Schürenkämper, Priscy Escoto, Kass Quezada, Lily García y más acompañaron a la pareja; compartido historias, reels, TikTok y más, el evento se comentó en redes sociales.

Boda de Un Tal Fredo Instagram @untalfredo

Otros detalles de la boda

Si la ceremonia fue emotiva, la recepción fue una oda al exceso elegante. La cena incluyó platillos de alta cocina que fusionaban ingredientes locales con técnicas internacionales, deleitando a los paladares más exigentes.

En cuanto a decoración, hubo flores, mesas impresionantes e incluso criaturas del desierto que cambiaron por completo la atmósfera del evento; Fredo pensó en absolutamente todo para sus invitados, pues incluso hubo estaciones de joyería.

Más allá del lujo y el chisme, la boda de Un Tal Fredo representa un momento significativo para la visibilidad de la comunidad LGBTQ+ en México. Ver a una de las figuras más influyentes del país celebrar su amor de manera tan pública, orgullosa y respaldada por marcas y celebridades, envía un mensaje potente sobre la aceptación y la normalización de todas las formas de amor.

Para sumar al impacto, la boda de Un Tal Fredo tendrá su propio documental pues hubo grabación de cada parte del evento. De acuerdo con el creador de contenido, se podrá ver a partir del lunes.