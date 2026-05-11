VIDEO: El gesto de un conductor del Metro a las ARMYS durante el concierto de BTS en CDMX

En el penúltimo concierto de BTS en la Ciudad de México (CDMX), un conductor del Metro tuvo un gesto adorable con las ARMYS que se encontraban al interior del tren.

Es bien sabido que miles de fanáticas del famoso grupo de k-pop se quedaron sin boletos para ver a sus ‘idols’ en las presentaciones que tuvieron en el Estadio GNP Seguros.

Hubo quienes asistieron y se quedaron afuera del lugar para intentar conseguir boletos o simplemente vivir la experiencia desde el exterior del GNP, con las demás fanáticas que se quedaron sin acceso.

En este marco, un conductor del Metro CDMX se convirtió en el héroe de algunas ARMYS.

Conductor del Metro se detiene para que ARMYS vean a BTS

BTS en CDMX. Especial

Fue el sábado pasado cuando un momento icónico e inesperado sucedió en el Metro capitalino.

Un conductor del Sistema de Transporte Colectivo (STC) se detuvo cuando pasaba por el puente elevado que conecta con la estación Chabacano, punto desde donde es posible ver el escenario del GNP.

Al detener la marcha del tren, las usuarias que iban en el interior pudieron disfrutar por un instante del concierto de BTS.

La usuaria de TikTok Azul Figueroa compartió lo que se vivió desde adentro del vagón del Metro en donde viajaba, justo cuando el show de BTS daba inicio al show de pirotecnia.

Para sorpresa de todos, al interior del Metro viajaban decenas de ARMYS que aplaudieron el gesto amable del conductor. La emoción se desbordó y el conductor aceleró la marcha, pero a una velocidad mínima para que las fanáticas de BTS pudieran quedarse con ese histórico momento.

POV: No consigues boletos para ver a BTS y el conductor del Metro te deja ver un poco del concierto”, se lee en el mensaje del primer video compartido por Azul.

Tras ese video, la misma usuaria publicó otro clip en donde se observa al tren arribar a la estación Chabacano. En ese momento los gritos de las ARMYS seguían a tope por la emoción que les regaló el gesto del conductor al detenerse un poco para ver el show en el GNP.

Al llegar a la parada, el fandom de BTS corrió a la cabina del conductor y le agradecieron por la acción que tuvo, además de que le regalaron freebies, una tradición ya entre las ARMYS.

El conductor es ARMY, el conductor es ARMY. ¡Gracias Chofer!”, se escuchaba gritar a las usuarias del metro.

Reacciones en TikTok

Por supuesto que los videos de la usuaria se viralizaron en TikTok, por lo que los videos ya suman miles de comentarios como:

¿Le dieron freebies de regalo? Qué hermosas.

Ojalá no corran al señor operador por ese gran gesto para las ARMYS.

¿Qué vamos a hacer cuando los BTS se vayan de México?

Con tanto video ya me estoy haciendo fan.

La verdad no me gusta el kpop , peor amo ver morritas felices.

*mvg*