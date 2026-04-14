¿De secretario de Seguridad a repartidor de flores? Video de ‘Harfuch’ se hace viral

La imagen de Omar García Harfuch, ha sido utilizada en distintos productos virales, desde cobijas hasta conchas. Ahora, un nuevo video en redes sociales muestra a una persona caracterizada como el funcionario repartiendo flores, lo que ha reavivado la tendencia y generado conversación entre usuarios.

La tendencia en torno al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, continúa generando contenido en redes sociales.

Lo más reciente es la circulación de un video en el que una persona aparece disfrazada con un traje similar al que utiliza el funcionario y una cabeza de plástico que imita su rostro, mientras reparte flores, lo que ha generado conversación y humor entre usuarios.

El material se ha viralizado rápidamente en distintas plataformas, sumándose a una serie de contenidos que han convertido al funcionario en un fenómeno digital.

Foto: captura de video

De cobijas a conchas: así comenzó la tendencia

Previo a este video, la imagen de Harfuch ya había sido utilizada en distintos productos virales. Uno de los casos más comentados fueron las cobijas con su rostro, que comenzaron a circular y rápidamente llamaron la atención por su alta demanda.

De acuerdo con comerciantes, el modelo más popular es una cobija con la imagen del secretario sin camisa, aparentemente generada con inteligencia artificial. Incluso, vendedores de otras regiones han viajado al municipio de Chiconcuac para adquirirlas y revenderlas. En plataformas como Mercado Libre, estos artículos han alcanzado precios de entre 250 y casi 600 pesos.

A este fenómeno se sumó una concha inspirada en el funcionario, elaborada por la panadería Bestcake CDMX, la cual fue nombrada “Harfucha” y generó reacciones divididas en redes sociales, entre comentarios de humor y críticas.

https://www.instagram.com/p/DWRk3MkDnq3/?utm_source=ig_embed&ig_rid=47737feb-61d7-4d1b-b808-8533c1a3bdcf

Un fenómeno viral que sigue creciendo

La popularidad de Harfuch en redes sociales ha derivado en múltiples expresiones creativas que van desde productos comerciales hasta videos en los que algunas seguidoras colocan canciones como “Pobre secretaria”, “Díganle” y “BEIBY – Remix”, entre otras melodías.

Omar García Harfuch es uno de los funcionarios más populares del actual gobierno, y su notoriedad ha ido en aumento en los últimos años.

Más allá del fenómeno viral, su figura también ha ganado relevancia por su trayectoria en materia de seguridad, especialmente durante su gestión como secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, donde encabezó operativos contra el crimen organizado.

Su imagen pública se fortaleció tras el atentado que sufrió en 2020, atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que lo colocó en el centro de la atención mediática como una figura clave en el combate a la delincuencia.

cva*