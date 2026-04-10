Jauja Cocina Mexicana anuncia su retiro temporal de YouTube; esta es la razón

En el universo de canales de recetas en YouTube, Jauja Cocina Mexicana se ha consolidado como uno de los favoritos. Pero, seguro notaste que ya casi no sale su contenido. Esto tiene que ver con un retiro temporal de YT, aquí te contamos la razón.

Creado en 2014, en más de una década el canal de Jauja Cocina Mexicana ha logrado reunir a más de 9 millones de suscriptores. Descrito como un canal de cocina único, en él encuentras infinidad de recetas mexicanas, tanto tradicionales como contemporáneas.

Proveniente del quechua, la palabra Jauja significa paraíso, prosperidad, abundancia, lo que se asocia con que, a través de la comida mexicana, puedes despertar los sentidos y revivir tradiciones.

Al frente de este canal está Janet Kushner, originaria de la Ciudad de México, quien se encarga de preparar todas las delicias que vemos. Junto con su esposo y camarógrafo, Jack Pappo, han creado una comunidad unida en redes sociales, razón por la que su reciente ausencia ha preocupado a sus seguidores.

Las recetas de Jauja Cocina Mexicana se han convertido en un clásico Facebook Jauja Cocina Mexicana

La razón del retiro temporal de YouTube de Jauja Cocina Mexicana

En un video publicado el 24 de marzo, Janet dio a conocer que la razón de su ausencia por ahora ya un mes, se debe a las malas noticias de salud que recibió su esposo.

Si bien, no explicó qué enfermedad está enfrentando, sí dio a conocer que en las últimas semanas han estado yendo a diferentes médicos y estudios, para encontrar el tratamiento adecuado que le permita a Jack recuperarse.

Esto ha hecho que no tengan tiempo ni cabeza para grabar, editar y publicar nuevas recetas. Sin embargo, aprovechó para agradecer a sus seguidores tanto por la preocupación que han mostrado, como por los 12 años del canal, pues recién fue su aniversario.

Asimismo, pidió que mandaran sus buenos deseos y oraciones para su esposo, señalando que, conforme sus tratamientos se lo permitieran, irían subiendo nuevas recetas. Por el momento, hay más de 800 recetas que puedes seguir viendo para inspirarte.

¿Quién es Janet Kushner?

Janet Kushner es una cocinera mexicana que dejó México para irse a vivir a Estados Unidos. El canal Jauja Cocina Mexicana, nació de esa sensación de no ser parte de este nuevo lugar, sintiendo nostalgia por sus raíces y comida.

Tras empezar a buscar recetas por internet, descubrió que no había tantas como esperaba y que algunas que encontraba tenían imprecisiones. Fue entonces cuando su esposo le sugirió abrir su canal de YouTube.

Con el tiempo el proyecto se consolidó entre los migrantes, pero también entre quienes viven en México, posicionándolo como uno de los canales de cocina mexicana más populares en el mundo.

La pasión y sazón de Janet, la llevó a que el canal fuera reconocido en 2022 como “Mejor Canal para Cocinar” por El Gourmet México y a publicar el libro “¡Vámonos a la estufa! Con Janet” con más de 70 recetas.

Definitivamente, el canal de Jauja Cocina Mexicana, se ha convertido en un referente en YouTube cuando se trata de cocinar. Esperamos que la salud de Jack mejore pronto y puedan regresar a seguir inspirándonos con sus recetas.