La zona arqueológica de Chichén Itzá volvió a captar la atención del mundo, pero esta vez no por su historia milenaria, sino por un fenómeno natural que dejó sin palabras a quienes lo presenciaron.

Un remolino de polvo apareció repentinamente frente a la imponente Pirámide de Kukulcán, elevándose durante varios segundos mientras giraba sobre sí mismo. Turistas que se encontraban en el lugar no dudaron en grabar el momento, video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

¿Qué es este remolino y por qué ocurre?

Aunque para muchos el fenómeno resultó misterioso, expertos señalan que se trata de un torbellino de polvo, también conocido como tolvanera.

Este tipo de remolinos se generan cuando corrientes de aire caliente y frío chocan, provocando un movimiento circular que levanta partículas del suelo. Suelen formarse en días calurosos y con poca humedad, especialmente en espacios abiertos.

Aunque no representan un peligro significativo, sí son poco comunes en zonas turísticas como esta, lo que explica el impacto que generaron entre los visitantes.

La combinación entre condiciones climáticas específicas y el entorno abierto de Chichén Itzá pudo haber favorecido la aparición de este fenómeno.

Entre la ciencia y el misticismo maya

El video no solo causó asombro por su aspecto visual, sino que también desató todo tipo de teorías en redes sociales.

Mientras algunos usuarios se inclinan por la explicación científica, otros han relacionado el fenómeno con el simbolismo de Kukulcán, una de las deidades más importantes de la cosmovisión maya.

Para esta cultura, los remolinos tenían un profundo significado. Representaban el flujo de la vida, el paso del tiempo y la conexión entre diferentes planos de existencia.

Remolino

Además, el viento estaba asociado al aliento vital, conocido como ik’, un elemento esencial que simbolizaba la energía que da vida a todo lo existente.

El significado de los remolinos en la cultura maya

Lejos de ser simples fenómenos visuales, los remolinos tenían múltiples interpretaciones en la antigua civilización maya.

Por un lado, representaban ciclos infinitos como el nacimiento, muerte y renovación. La forma espiral simbolizaba el movimiento constante del universo, donde todo regresa a su origen.

También estaban vinculados con el inframundo, conocido como Xibalbá. En especial, los remolinos de agua eran considerados portales simbólicos hacia este plano, donde los dioses y los ancestros podían interactuar con el mundo terrenal.

En cuanto al clima, estos fenómenos estaban relacionados con deidades como Huracán, quien representaba tanto la creación como la destrucción a través del viento y las tormentas.

Remolino

Por ello, no resulta extraño que algunos visitantes hayan interpretado el remolino como una señal con un significado más profundo.

Un video que sigue dando de qué hablar

El video del remolino frente a la Pirámide de Kukulcán continúa acumulando reproducciones y comentarios en redes sociales.

Más allá de las explicaciones científicas, el fenómeno ha logrado algo poco común: conectar el presente con el pasado, despertando la curiosidad sobre cómo las antiguas civilizaciones interpretaban el mundo que las rodeaba.

Kukulcán en Chichén Itzá Foto: Canva

Ya sea como un simple evento natural o como un símbolo cargado de significado, lo cierto es que este remolino ha convertido un momento cotidiano en una experiencia inolvidable para quienes estuvieron ahí… y para millones que lo vieron a través de una pantalla.

AAAT*