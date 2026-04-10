¿Multa? Influencer 'Elisa la Yuca' espanta a flamencos en Yucatán y arden las redes

La influencer Elisa La Yuca está bajo la polémica luego de que un video se viralizó en donde se ve cómo perturbaba a una parvada de flamencos en Sisal, Yucatán.

El clip de la influencer mexicana desató una ola de críticas en TikTok, plataforma en la que ella misma lo publicó.

El lugar en donde grabó el video la influencer, con música a alto volumen, se encuentra al norponiente del estado de Yucatán. Se trata de un área de manglares y humedales en la que las aves se concentran para alimentarse y anidar en esta época del año.

Video de influencer Elisa la Yuca espantando a flamencos

Influencer 'Elisa la Yuca'. Especial

En las imágenes se observa a la joven quien reconoce que perturbó a la parvada de flamencos con el elevado volumen de su música.

Por el ruido, la influencer causó que decenas de ejemplares salieran volando de la zona, acción que causó asombro a Elisa y, por ello, decidió grabarlo y publicarlo en TikTok.

Se están yendo todos los flamencos y salen más y más", comentó.

Mientras seguía grabando, comentó:

Chicos estamos aquí en la manada de flamencos, vean eso, cuántos hay, un montón de flamencos".

Instantes después, Elisa "la Yuca" confesó que fue el alto volumen de su música lo que perturbó a la parvada, pero que sus acompañantes y ella no sabían que no podían poner sus bocinas en el área natural.

Dicen que por acá no se debe de escuchar música, la verdad es que nosotros no sabíamos, pero vean cuántos flamencos hay, un montón. Se despertaron, es que escucharon a Yeri Mua, se despertaron, y vean cuántos son y siguen saliendo más, como una plaga de flamencos, vean. Se están yendo todos...", dijo.

El video de la influencer rápidamente se volvió viral, desatando la molestia e indignación de miles de usuarios, quienes han criticado las acciones de la joven y exigen que haya represalias por parte de las autoridades.

¿Espera multa por lo ocurrido en Sisal, Yucatán?

Tras la polémica, la creadora de contenido reaccionó y aseguró que hizo lo que cualquier turista.

Refirió que nadie le advirtió que no podía poner música en alto volumen en el humedal en Sisal y que incluso ni los que resguardan el sitio la regañaron al respecto.

Contó que además de su familia, había otras en el humedal y que la persona que protegía la zona no les dijo nada más que bajaran un poco el volumen de la música, pero sin regaño ni multa.

‘Elisa La Yuca’, rechazó haber tenido comportamiento incorrecto con los flamencos en Sisal e incluso se burló de quiénes la han denunciado con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Voy a estar ahí [aquí] esperando mi multa”, dijo en tono burlón sobre aquellos que la acusan de haber espantado a los flamencos.

¿Quién es la influencer?

Elisa “La Yuca” es una influencer mexicana cuyo nombre real es Elisa Espinosa. Es originaria de Yucatán y se hizo conocida en redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook gracias a contenido de entretenimiento, humor, tendencias virales y un estilo bastante directo y polémico.

Ha acumulado cientos de miles de seguidores, sobre todo entre público joven, y su contenido suele incluir retos, bailes, vida cotidiana y comentarios con humor “sin filtro”, lo que le ha dado tanto popularidad como críticas.

Además de lo ocurrido en Yucatán recientemente, anteriormente ha sido criticada por comentarios ofensivos en videos y por otras situaciones virales, lo que ha hecho que su fama esté muy ligada a la polémica.

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