De las cobijas al pan: lanzan la ‘Harfu-concha’ inspirada en el secretario de Seguridad

Luego de las cobijas con la fotografía de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, un nuevo fenómeno arrasa en redes sociales, ahora, con una concha inspirada en el funcionario.

Detrás del éxito de este pan, está la pastelería ‘Bestcake Cdmx’, quien compartió a través de cuenta de Instagram las fotografías en donde se ve la concha con el aparente rostro de García Harfuch.

Concha inspirada en Omar García Harfuch. Especial

En el realidad, los creadores le pusieron a esta pieza: ‘Harfucha’, y está generando todo tipo de comentarios entre los usuarios.

Si ya hay cobijas… era cuestión de tiempo para que llegara la concha, les presento la Harffucha”, se lee en la publicación de la pastelería.

Las imágenes ya tienen reacciones entre los usuarios y algunos de ellos opinan:

Qué rico.

Que amolada le pasaron a dar. 5 estrellas por ser tan originales.

Ahora sí a todo lo que da.

De temu.

Nada qué ver.

El rostro de Harfuch en cobijas

Cobijas con la imagen de Omar García Harfuch. Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

Recientemente también se hicieron virales las cobijas que venden con el rostro del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Fue en el mercado de Chinconcuac en donde apareció la imagen de Harfuch en las frazadas y estas rápidamente llamaron la atención mediática.

De acuerdo con locatarios, el modelo más popular, es decir, el más vendido, es la cobija con la imagen del secretario sin camisa, hecha con Inteligencia Artificial.

Señalan que desde otros lugares, comerciantes se han trasladado al municipio para adquirir las cobijas y luego revenderlas en sus lugares de origen.

Asimismo, en Mercado Libre también están en venta las frazadas, con precios que van desde los 250 hasta los casi 600 pesos.

El Batman de México”, se lee en una de ellas.

Cobija con imagen de Omar García Harfuch. Especial

Popularidad del funcionario

Omar García Harfuch se ha vuelto una figura muy popular en México, especialmente en la Ciudad de México, por una combinación de factores relacionados con su trabajo en seguridad, su imagen pública y algunos eventos clave que lo pusieron en el centro de la atención mediática.

Uno de los principales motivos es su desempeño como secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, donde impulsó operativos contra el crimen organizado, detenciones de alto perfil y una estrategia que, según cifras oficiales, contribuyó a reducir ciertos delitos de alto impacto. Esto le dio una imagen de funcionario “eficaz” en un tema muy sensible para la población: la inseguridad.

Otro momento que elevó mucho su notoriedad fue el atentado que sufrió en 2020, atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación. El ataque ocurrió en una de las avenidas más importantes de la ciudad y sobrevivió, lo que generó una fuerte reacción pública. A partir de ahí, muchos lo vieron como una figura que enfrentaba directamente al crimen organizado, reforzando su imagen de dureza y compromiso.

También influye su perfil mediático: es un funcionario joven en comparación con otros políticos, mantiene una presencia constante en medios y redes sociales, y suele comunicar resultados de operativos, lo que lo hace más visible que otros servidores públicos. Además, su formación en instituciones de seguridad y su carrera previa en la Policía Federal le dan un perfil técnico que algunos sectores valoran.

¿Quién es Omar García Harfuch?

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Presidencia

Omar García Harfuch es un funcionario mexicano especializado en seguridad pública, nacido en 1982 en Cuernavaca. Proviene de una familia con trayectoria pública —hijo de la actriz María Sorté y del político Javier García Paniagua— y se formó en Derecho y seguridad. Inició su carrera en la Policía Federal en 2008, donde ocupó cargos en inteligencia e investigación, y posteriormente trabajó en la Procuraduría General de la República en operativos contra el crimen organizado.

Su mayor proyección llegó en 2019, cuando fue nombrado jefe de la policía de la Ciudad de México por Claudia Sheinbaum, destacando por su estrategia de seguridad y la reducción de delitos según cifras oficiales. En 2024, asumió como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, consolidándose como una de las figuras clave en la política de seguridad en México.

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