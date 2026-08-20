¿Quién es Meliza Campos? La influencer detenida en Miami tras verter cera caliente sobre sus hijas

El nombre de Meliza Campos-Sánchez comenzó a circular en redes sociales después de que la influencer fuera detenida en Miami-Dade, Florida, por un caso que involucra a sus dos hijas pequeñas, de 3 y 6 años. Las autoridades investigan un incendio ocurrido en su vivienda y varios videos que la propia creadora de contenido había publicado en Instagram.

El caso comenzó el 16 de agosto de 2026, cuando equipos de Miami-Dade Fire Rescue acudieron a la casa de Campos-Sánchez por un incendio en la cocina. De acuerdo con los investigadores, las llamas habrían sido provocadas de manera intencional mediante una llama abierta, líquido inflamable y materiales combustibles.

Un día después, la mujer fue detenida. Actualmente enfrenta acusaciones por incendio provocado en primer grado, abuso infantil y dos cargos de negligencia infantil. Como se trata de acusaciones, no de una sentencia, corresponde a las autoridades y al proceso judicial determinar su responsabilidad.

Los videos que encendieron las alertas

Durante la investigación, las autoridades revisaron publicaciones de Campos-Sánchez en redes sociales. Uno de los videos llamó especialmente la atención porque mostraba a la influencer manipulando una vela y dejando caer cera caliente sobre su propia pierna y sobre las manos de una de sus hijas.

Según los reportes sobre el expediente, Campos-Sánchez habría presentado la situación como una forma de enseñarles a sus hijas a enfrentar sus miedos. La grabación terminó convirtiéndose en una de las piezas consideradas por los investigadores.

En otro video aparece utilizando una máscara y rociando un líquido sobre ropa colocada en el piso de la cocina para después prenderle fuego. Los investigadores encontraron en la vivienda materiales quemados y otros objetos que fueron relacionados con el incendio.

Captura de pantalla redes sociales Redes sociales

De acuerdo con el reporte del caso, la hija mayor también habría contado a los investigadores que ella y su hermana estaban cerca de la cocina cuando su madre inició el fuego. Las menores quedaron posteriormente bajo el cuidado de su padre.

¿Qué dijo el esposo de Meliza Campos?

El padre de las niñas, Yusniel Cue, declaró que él y Campos-Sánchez atravesaban problemas matrimoniales y que llevaba aproximadamente una semana viviendo con sus padres.

Según su testimonio, se enteró de los videos y de lo ocurrido después de que un conocido de la influencer se comunicara con él y le pidiera contactar a la policía. Cue también habría informado a las autoridades sobre un intento de suicidio previo de su esposa, situación que ya le había generado preocupación por la seguridad de sus hijas.

Meliza Campos Instagram

Tras el incidente, Campos-Sánchez fue llevada a un hospital para una evaluación de salud mental y posteriormente ingresó al Turner Guilford Knight Correctional Institution, donde permanece detenida, según los reportes disponibles.

¿Quién es Meliza Campos-Sánchez?

Meliza Campos-Sánchez es una creadora de contenido y agente inmobiliaria de 26 años que radica en Florida. En sus redes sociales compartía aspectos de su vida personal, rutinas y contenido relacionado con su trabajo en bienes raíces. También aparecía junto a sus hijas en algunas publicaciones.

En su perfil de Instagram se presentaba como una "Realtor sin filtros" y promocionaba contenido enfocado en ayudar a mujeres a construir patrimonio y confianza. Su cuenta tenía alrededor de 55 mil seguidores, de acuerdo con reportes recientes.

Meliza Campos Instagram

Antes de su detención, también había publicado mensajes sobre problemas personales y matrimoniales, así como referencias a un posible temor a ser deportada y a su deseo de regresar a Cuba.

Ahora, su nombre está relacionado con una investigación criminal en Miami-Dade. Mientras las autoridades continúan con el proceso, los videos publicados por la propia influencer se han convertido en una parte importante de las pruebas del caso.