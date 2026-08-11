¿Quién es Davis Flow? Coqueteó con Emma Coronel y así reaccionó al saber que es esposa de ‘El Chapo’

Davis Flow es el influencer que coqueteó con la esposa de ‘El Chapo’ mientras estaban en un en vivo. Su reacción al saber quién era Emma Coronel se hizo viral en redes sociales.

Todo ocurrió durante una transmisión a través de la plataforma de TikTok, mientras participaban en una dinámica de ‘batallas’. Conectado con Emma Coronel, el influencer comenzó a lanzarle cumplidos a la esposa de ‘El Chapo’, aparentemente sin saber quién era en realidad.

Influencer coqueteó con la esposa de ‘El Chapo’ Guzmán

Influencer Davis Flow se entera de que Emma Coronel es esposa de 'El Chapo'. Especial

Al estar conectado con Emma Coronel, Davis Flow se guio por la fotografía de su perfil e inició el coqueteo al preguntarle si se encontraba soltera, elogiando además su aspecto físico.

Asimismo, se hizo el carismático diciéndole que cuando le habló Emma en inglés se emocionó porque pensó que tendría ya sus papeles, a lo que la esposa de ‘El Chapo’ respondió con total humor:

No ando dando papeles ahorita”.

La conversación siguió mientras que el influencer le propuso una batalla y ella le contestó con una pregunta sobre si traía mucho fandom.

En tanto, ante la pregunta sobre si estaba soltera, Emma se limitó a decir que su foto con el ramo de rosas era por una sesión de fotos, ‘un trabajo’, aseguró.

Mientras ambos hablaban sobre a qué se dedicaban y él le decía que era jugador profesional y cantante, Emma contestó que ella era modelo. Ahí fue cuando todo tomó un giro repentino.

Cuando Emma respondía, el rostro del influencer pareció empalidecer y se quedó callado cuando empezó a ver los mensajes en el chat con advertencias sobre la identidad de la mujer con la que estaba interactuando.

Al leer los comentarios, el semblante de Davis cambió y, visiblemente nervioso, detuvo inmediatamente el cortejo y, en un intento desesperado por lo que había dicho ante la cámara, dijo que en realidad él tenía novio, que le gustaban los hombres y no estaba para nada interesado en las mujeres, ni siquiera como amigos.

La repentina respuesta del influencer desató una ola masiva de memes y burlas en plataformas digitales, en donde los usuarios no tardaron en viralizar el fragmento de la transmisión.

¿Quién es Davis Flow?

Influencer Davis Flow se entera de que Emma Coronel es esposa de 'El Chapo'. Especial

Su nombre real es Davis Obed Silva Antúnez, aunque es conocido públicamente como Davis Flow, un rapero y creador de contenido que recientemente dio el salto al futbol profesional en Honduras.

El hondureño comenzó a ganar popularidad por sus contenidos digitales y música urbana. Desde hace varios años mantiene gran actividad en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok.

Diversos perfiles del artista señalan que comenzó a publicar actuaciones de freestyle en YouTube alrededor de 2014 y posteriormente desarrolló una carrera musical con canciones como “Rip Menor Menor”, “Volver el Tiempo” y “Ganga”.

Su fama creció en redes sociales hasta actualmente ser reconocido como uno de los creadores de contenido en Honduras con mayor exposición.

Además de la música, Davis Flow utiliza las transmisiones en redes sociales para interactuar con otros influencer y mantener una relación constante y cercana con su comunidad de seguidores.

En esos espacios, el creador de contenido suele conversar con otros influencers de renombre para responder preguntas de sus seguidores y participar en dinámicas.

Sobre su situación sentimental, se sabe que mantuvo una relación con Elsa Oseguera, periodista y creadora de contenido hondureña, con quien tiene una hija, aunque al parecer con ella ya todo terminó.

La incorporación de Davis al Platense FC, equipo de la Liga Nacional de Honduras, es reciente, en este 2026, por eso su creciente fama también en redes sociales.

El anuncio generó atención debido a que Davis había ganado notoriedad previamente en partidos y competencias entre creadores de contenido.

Otro de los acontecimientos recientes en la trayectoria del influencer fue su participación en el reality digital “Juego del Hambre”, competencia en la que terminó como ganador de la primera temporada, con un premio de 10 mil dólares.

¿Emma Coronel sigue casada con ‘El Chapo’ Guzmán?

Influencer Davis Flow se entera de que Emma Coronel es esposa de 'El Chapo'.

Hasta agosto de 2026, Emma Coronel continúa siendo considerada la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ya que no existe información pública y confirmada sobre un divorcio entre ambos.

Emma y “El Chapo” se casaron en 2007 y tienen dos hijas gemelas. Aunque llevan varios años separados físicamente debido a la sentencia de cadena perpetua que él cumple en Estados Unidos, su matrimonio no ha terminado públicamente. De hecho, Emma todavía se refiere a Guzmán como su esposo y en distintas ocasiones ha hablado de la relación que mantienen a pesar de la distancia.

La pareja ha vivido una historia marcada por la polémica y el encarcelamiento de “El Chapo”. Sin embargo, hasta ahora no hay registros públicos que indiquen que hayan iniciado o concretado un proceso de divorcio.

De hecho, en febrero de 2026, durante una dinámica con sus seguidores en Instagram, una persona le preguntó si extrañaba a “JGL”, iniciales de Joaquín Guzmán Loera. Ella respondió: “Por siempre y para siempre”.

Esto ocurrió después de que Emma retomara una mayor presencia pública tras recuperar su libertad en septiembre de 2023.

En redes sociales, Coronel suele compartir aspectos de su vida personal y profesional, sumando una gran comunidad de seguidores.