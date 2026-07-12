¿Por qué llaman "dictador" a Mbappé? El origen de los memes virales

Los memes se han convertido en una parte inseparable del futbol moderno. En el caso de Kylian Mbappé, uno de los apodos más populares que circulan en redes sociales es el de "dictador", una broma que ha dado pie a miles de videos, imágenes y montajes.

Aunque muchos creen que surgió durante el Mundial de Clubes y alcanzó su mayor popularidad en la Mundial 2026, la historia comenzó varios años antes en Francia.

¿Por qué llaman "dictador" a Mbappé? IG

¿Por qué llaman "dictador" a Mbappé? El origen del meme viral

Aunque para muchos aficionados el apodo apareció durante el Mundial de Clubes y posteriormente explotó en el Mundial 2026, el origen del meme es anterior. Todo comenzó en Francia, cuando el influencer y creador de contenido Mohamed Henni habló sobre una supuesta dictadura del futbolista con su nombre.

Con el paso del tiempo, en redes sociales comenzó a difundirse la idea, siempre en tono humorístico, de que el delantero francés "decidía" el futuro del club, elegía entrenadores, influía en fichajes e incluso controlaba las decisiones deportivas.

Esa exageración dio pie a que miles de usuarios comenzaran a llamarlo "dictador", un sobrenombre completamente satírico que después evolucionó en cientos de memes.

El fenómeno resurgió con fuerza durante el Mundial 2026, cuando videos editados con inteligencia artificial y montajes humorísticos comenzaron a acumular millones de reproducciones en TikTok, Instagram y X.

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¿Cómo nació el meme de Mbappé "dictador" en redes sociales?

El meme comenzó a tomar forma en 2024, después de una polémica protagonizada por Mohamed Henni, uno de los creadores de contenido futbolístico más populares de Francia.

Henni lanzó una cadena de restaurantes de kebab y uno de sus productos hacía referencia a Mbappé mediante una descripción humorística sobre la forma de su cabeza. El futbolista, a través de sus abogados, envió un requerimiento legal para impedir el uso comercial de su nombre e imagen.

Ese episodio provocó una ola de bromas en internet. Muchos usuarios aseguraban, de manera completamente irónica, que Mbappé "prohibía" cualquier referencia hacia él, lo que fortaleció el apodo de "dictador". Después surgieron nuevas parodias sobre su supuesto control dentro del Real Madrid.

Con cada partido importante del delantero francés, el meme reapareció en redes sociales hasta convertirse en uno de los fenómenos virales más populares relacionados con el futbol.

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Los videos con inteligencia artificial que impulsaron la tendencia

El mayor impulso del meme llegó en 2026 gracias al uso de herramientas de inteligencia artificial. Decenas de creadores comenzaron a publicar videos en los que Mbappé aparecía como un supuesto líder autoritario, pronunciando discursos ficticios o tomando decisiones absurdas sobre el futbol mundial.

Los montajes imitaban documentales, conferencias de prensa y transmisiones deportivas, siempre desde un enfoque humorístico. Algunas piezas incluso simulaban noticieros internacionales que anunciaban "nuevas órdenes" del delantero francés, lo que aumentó la popularidad de la tendencia.

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Hasta el momento, Kylian Mbappé no ha emitido declaraciones públicas sobre el apodo de "dictador" ni sobre los miles de memes que circulan en redes sociales.

Lo único documentado es la acción legal que emprendió en 2024 contra Mohamed Henni por el uso de su nombre e imagen para promocionar un restaurante de kebabs. Lejos de frenar las bromas, ese episodio terminó por convertirse en uno de los principales detonantes del fenómeno viral.

Desde entonces, el delantero francés ha mantenido silencio sobre el tema, mientras el meme continúa evolucionando con nuevos videos creados por aficionados y creadores de contenido de distintos países.

Lo que comenzó como una sátira sobre la supuesta influencia de Mbappé dentro de un club terminó por convertirse en uno de los memes más reconocibles del futbol en internet.