Los mejores memes de Erling Haaland: de Majin Buu a ¿Y dónde están las rubias?

Con la fama de Erling Haaland llegaron los mejores memes que la están rompiendo en las redes sociales. El futbolista de la Selección de Noruega no solo se ha convertido en uno de los más temidos del mundo por su capacidad goleadora, sino también en una auténtica sensación de internet.

Su imponente físico, con una estatura cercana a los dos metros, su larga cabellera rubia, sus expresiones faciales y su personalidad relajada hacen que millones de usuarios conviertan a Haaland en protagonista de memes y videos virales.

En México, el delantero noruego ya ganó un cariño especial, ya que las redes sociales encontraron en su imagen el material perfecto para crear bromas, compararlo con personajes de la cultura popular y reaccionar con humor a cada una de sus apariciones durante el Mundial 2026, consolidándolo como uno de los futbolistas más comentados tanto dentro como fuera de la cancha.

Los mejores memes de Erling Haaland

Los memes de Erling Haaland se han convertido en uno de los fenómenos más virales del Mundial 2026.

Aunque desde hace varios años los aficionados bromeaban con el parecido físico entre el delantero noruego y Majin Buu, uno de los villanos más icónicos de Dragon Ball Z, la tendencia explotó durante la Copa del Mundo gracias a las destacadas actuaciones del atacante con la Selección de Noruega.

El fenómeno alcanzó un nuevo nivel cuando el propio Haaland reaccionó a una publicación de Instagram de la cuenta Hidden NY con la frase: "No estoy en desacuerdo", demostrando que se tomó el meme con humor y provocando una nueva ola de comentarios y publicaciones.

Otro de los memes que más ha llamado la atención es el inspirado en la película ¿Y dónde están las rubias?. Mediante inteligencia artificial, usuarios reemplazaron los rostros de los protagonistas de la famosa escena del automóvil por los de Erling Haaland y Vinícius Júnior, recreando el momento en el que suena la canción A Thousand Miles.

Asimismo, el jugador de la Selección de Noruega tomó éxito en México después de la eliminación del tri ante Inglaterra. Los mexicanos lo han formado como un ‘vengador’ y de eso también hicieron memes.

Aquí las mejores imágenes de humor:

Memes de Erling Haaland. Especial

Memes de Erling Haaland. Especial

Memes de Erling Haaland. Especial

Memes de Erling Haaland. Especial

Memes de Erling Haaland. Especial

Memes de Erling Haaland. Especial

Memes de Erling Haaland. Especial

Memes de Erling Haaland. Especial

Memes de Erling Haaland. Especial

Memes de Erling Haaland. Especial

Memes de Erling Haaland. Especial

Memes de Erling Haaland. Especial

Memes de Erling Haaland. Especial

Memes de Erling Haaland. Especial

¿Qué saber sobre el futbolista de Noruega?

Es delantero del Manchester City.

Es el máximo referente de la selección de Noruega.

Es considerado uno de los mejores goleadores del mundo.

Ha roto numerosos récords de anotación en la Premier League y competiciones internacionales.

Es famoso por combinar fuerza, velocidad y definición.

Tiene una imagen muy diferente a la de otras figuras del futbol: es relajado, bromista y cercano con los aficionados.

Su amistad con Jude Bellingham también se ha vuelto muy popular y suele generar contenido viral.

La popularidad de Haaland explotó durante el Mundial 2026 no solo porque Noruega está firmando la mejor actuación de su historia, sino porque él ha sido la cara de esa sorpresa deportiva con goles, celebraciones y una personalidad que conecta con millones de personas.

Más allá de sus goles, Haaland tiene varias características que hacen que la gente hable de él, una de esas es su forma de celebrar. El famoso "Viking Row", donde jugadores y aficionados simulan remar como guerreros vikingos, se convirtió en uno de los festejos más reconocibles del torneo. Incluso Google lanzó una animación especial relacionada con esta celebración cuando los usuarios buscaban su nombre.

A esto se suma que suele mostrarse espontáneo en redes sociales, hace bromas, sonríe constantemente y no tiene problema en participar en tendencias virales.