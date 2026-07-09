Broma de la Alerta Sísmica en el Metro CDMX desata indignación en redes

Una presunta broma con el sonido de la Alerta Sísmica en el Metro de la Ciudad de México (CDMX) está causando indignación en redes sociales, después de que en diferentes plataformas circula el video de cómo ocurre todo al interior del transporte público.

El sonido de la Alerta Sísmica fue diseñado para convertirse en una señal inequívoca de peligro. En millones de personas provoca una reacción casi automática porque, durante décadas, ha estado asociado con la posibilidad de un terremoto de gran magnitud que podría causar daños importantes.

El sonido fue elegido para ser fácilmente reconocible incluso en entornos con mucho ruido, como calles, estaciones del Metro o mercados, por ello, cuando se escucha, la gente suele ponerse en alerta. Y es que así debería de ser, pues fue diseñado para ello, no para jugar bromas a las personas.

Broma de Alerta Sísmica en el Metro CDMX

Broma de Alerta Sísmica en Metro CDMX. Especial

El video fue publicado originalmente en la cuenta de TikTok ‘México Bromas 2’, con el título: ‘Broma Alerta Sísmica en el Metro CDMX’ y data del pasado 30 de junio.

El usuario publicó el contenido en tres partes. En el primero, explicó que iba a poner el sonido de la Alerta Sísmica al interior del Metro para ver la reacción de la gente.

Estoy algo tenso, pero hay que echarle y ver cuál es la reacción de la gente. Saluditos y no olviden suscribirse”, dijo.

El hombre señaló que estaba esperando a que llegara más gente para reproducir el audio.

En tanto, en la segunda parte, se ve cómo pasa la gente al parecer en la Línea Naranja, por la parte de las escaleras eléctricas. En este clip, el usuario repite que está nervioso, pero que la broma la va a hacer.

En la pantalla de su celular, se ve cómo abre un video en donde se lee Alerta Sísmica y lo pone en pausa, mientras, dice, espera que suba la gente, aunque señaló que estaba tardando.

Casi al finalizar al segunda parte y al inicio de la tercera publicada en su misma cuenta de TikTok, se observa cómo pone play a su video desde el celular y la gente que pasa por ahí comienza a alarmarse.

Lo anterior, pese a que el audio desde su celular se pausó varias veces debido a que dijo que su equipo se bloqueó.

Incluso, se acerca con un hombre mayor que se detuvo por el sonido de la Alerta Sísmica, y lo invita a que se retire porque podría ocurrir una desgracia.

Luego de un par de minutos del sonido, se ve cómo para el video desde su equipo y con ello se deja de escuchar la Alerta, cuando ya toda la gente estaba reunida y tensa a su alrededor.

Vámonos jefe porque sino...”, vuelve a decir el hombre al señor que estaba junto a él.

Indignación en redes sociales

Por supuesto el clip de la supuesta broma generó indignación en redes sociales puesto que la mayoría opinó que eso es ilegal y que con ello no se debería jugar.

Broma de Alerta Sísmica en Metro CDMX. Especial

Entre las opiniones se lee:

¿Cómo te conectaste al audio del Metro?

La Alerta Sísmica no dura más de un minuto.

¿Cree que es gracioso?

¿No es delito? Digo, no me ofendió, pero trae consecuencias a la ley.

Con eso no se juega.

Prácticamente hiciste un simulacro, no una broma.

¿Eso no el ilegal?

La gente ni se preocupa.

Avisan cuando le pongan una multa.

Antes la policía del metro no te arrestó porque es un delito.

Cabe destacar que hasta el momento no hay ningún comunicado del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro al respecto de la supuesta broma.

¿Es ilegal hacer bromas de ese tipo?

Por el objetivo para el que fue diseñado el sonido de la Alerta Sísmica, hacer bromas con ello es altamente irresponsable.

Una activación falsa puede provocar pánico, caídas durante evacuaciones, accidentes de tránsito, crisis de ansiedad e incluso impedir que la población reaccione adecuadamente cuando ocurra una emergencia real.

Además, el uso indebido del sonido puede derivar en sanciones si genera afectaciones al orden público.

La normativa técnica de la CDMX prohíbe que particulares reproduzcan manualmente el sonido oficial sin que se identifique claramente como un simulacro autorizado.

En 2026 se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para reforzar la prohibición del uso del sonido oficial en bromas, videos de redes sociales y otros contenidos que puedan generar pánico. La iniciativa señala que este tipo de acciones pueden causar estrés, revivir traumas y provocar accidentes durante evacuaciones.

Si una persona hace uso indebido del sonido de la Alerta Sísmica podría enfrentar sanciones administrativas e incluso responsabilidades penales, dependiendo de las consecuencias y de las leyes aplicables al caso concreto.