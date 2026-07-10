Erling Haaland reacciona al cover de su canción hecho por un grupo mexicano

El delantero Erling Haaland desató la locura en redes sociales al responder a un homenaje musical originario de México. El actual goleador noruego reaccionó directamente a un llamativo video publicado por la Banda la Prestigiosa, agrupación que adaptó su cántico viral al ritmo del regional mexicano. La máxima estrella del Mundial 2026 reconoció el gran esfuerzo de los músicos con un mensaje contundente en sus plataformas digitales oficiales.

El imponente artillero escandinavo escribió la frase "Les escucho" en la sección de comentarios de la publicación original dentro de la red social Instagram. Para redondear el guiño amistoso al público nacional, el atacante acompañó su breve texto con una bandera de México y el popular emoji de un taco. Esta interacción encendió de inmediato las plataformas de internet, posicionando al clip entre las tendencias más fuertes del torneo deportivo.

El material audiovisual muestra a 10 integrantes de la Banda la Prestigiosa perfectamente sentados y con sus instrumentos listos para tocar. Los músicos inician la grabación imitando la famosa celebración del remo vikingo, un festejo sumamente popular durante el presente campeonato de futbol. Acto seguido, los artistas mexicanos hacen sonar fuertemente la tambora, trompetas y la rica instrumentación característica del género de banda.

Erling Haaland sonriendo. REUTERS

Un grito de venganza mundialista desde México

El contenido del video va mucho más allá del simple tributo musical hacia la máxima figura del Manchester City. Los creadores digitales sobrepusieron la leyenda "In Haaland we trust" (confiamos en Haaland) junto a los símbolos patrios de México y la nación de Noruega. Los artistas fijaron una postura muy clara para la fase de los Cuartos de Final de la emocionante justa internacional.

En la descripción oficial de la publicación, la agrupación escribió el mensaje "Avenge us" (véngate por nosotros). Esta solicitud pública alude directamente al próximo y tenso duelo eliminatorio donde el conjunto nórdico enfrentará a la selección de Inglaterra. El poderoso equipo de los 'Tres Leones' fungió como el verdugo oficial de la Selección Mexicana tras eliminarla previamente de la máxima competencia de balompié.

Erling Haaland con el remo vikingo. REUTERS

El clamor generalizado de los aficionados mexicanos encontró eco velozmente en el máximo anotador del actual certamen mundialista. Los apasionados seguidores aztecas adoptaron al talentoso equipo escandinavo como su favorito absoluto para cobrar revancha deportiva dentro de la cancha. El mediático intercambio virtual selló una alianza sumamente atractiva entre la rica cultura popular mexicana y el ídolo europeo del momento.

El origen del cántico que conquistó el torneo

Este pegajoso tema nació originalmente durante el año 2022 entre los pasillos y gradas del Etihad Stadium en territorio de Inglaterra. Los fieles seguidores del club británico inventaron la melodía tras la millonaria contratación del portentoso delantero para su plantilla titular. Las letras originales festejan abiertamente su capacidad goleadora y recuerdan el paso de su propio padre por las filas del equipo celeste.

Erling Haaland siendo abrazado por sus compañeros. REUTERS

La exitosa versión en inglés incluye versos sobre su origen familiar y su misión principal de ganar la Champions League. La rima original lanza también una burla muy directa al exfutbolista Roy Keane, quien lesionó gravemente al padre del goleador varios años atrás. La intensa afición de Noruega apropió el cántico durante su viaje al presente mundial, convirtiéndolo en un éxito viral instantáneo y masivo.

El arrollador paso del atacante, quien suma unos impresionantes siete goles en la copa, impulsó la popularidad de la melodía a niveles completamente globales. Usuarios de múltiples nacionalidades crearon sus propias versiones rítmicas para sumarse a la desbordante fiebre nórdica en internet. Las ingeniosas adaptaciones van desde el gran toque regional de la Banda la Prestigiosa hasta curiosas interpretaciones de figuras mediáticas como La Tigresa del Oriente.