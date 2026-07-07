¿Dónde está Ester Expósito? La razón por la que no está con Mbappé en el Mundial 2026

La selección de Francia sigue su recorrido en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 luego de derrotar a Marruecos en la ronda de octavos de final con Kylian Mbappé como su estrella, pero mientras los goles del jugador del Real Madrid siguen cautivando surge una pregunta, ¿dónde está Ester Expósito?

La relación entre ambos se ha hecho viral en los últimos meses luego de que se les ha visto juntos tanto en España como en París, Francia. Por ello, mientras las esposas de otros jugadores famosos como Georgina Rodríguez o Antonela Roccuzzo han acompañado a Cristiano Ronaldo o Lionel Messi en sus partidos, la española no se le ha visto en ningún juego.

¿Por qué Expósito no ha estado con Mbappé en el Mundial 2026?

Lejos de tratarse de un distanciamiento sentimental, la falta de apariciones públicas de Ester Expósito en los estadios de Estados Unidos se deba a una agenda muy apretada de trabajo, que ella también tiene en el mismo país, pero en la costa Oeste, mientras una importante cantidad de partido de Mbappé se han desarrollado en la costa Este.

Expósito se encuentra instalada en Los Ángeles, California, donde cumple compromisos de preparación para futuros proyectos cinematográficos, lo que incluye intensas jornadas de entrenamiento en pistas de baile mientras realiza labores de promoción de su próxima serie llamada "Drawn Together", cuyo lanzamiento global está programado para el 9 de septiembre a través de la plataforma Amazon Prime Video.

En una reciente entrevista para LOS40 Colombia, Expósito admitió que sigue de cerca los marcadores del torneo, aunque prefirió mantener el misterio al ser cuestionada sobre si su corazón apoya a la escuadra gala: "Bueno, eso me lo guardo para mí".

¿Contra quién y cuándo juega Francia los cuartos de final del Mundial 2026?

Tras superar las rondas de eliminación directa, el representativo francés comandado por Kylian Mbappé y el director técnico Didier Deschamps tiene la mira puesta en su siguiente gran obstáculo en cuartos de final: Marruecos.

El partido se disputará el 9 de julio a las 14 horas tiempo de México.