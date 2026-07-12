⁠Los mejores memes para el Día del abogado

Cada 12 de julio, los abogados reciben felicitaciones por su labor en la defensa de la justicia, pero también se convierten en protagonistas de una de las tradiciones más divertidas de internet.

Las redes sociales se llenan de memes que ironizan sobre los juicios, los expedientes, los trajes impecables y la famosa respuesta de muchos litigantes: "depende". Si quieres saber por qué esta fecha genera tanto humor y cuáles son las imágenes que dominaron la conversación digital, aquí te contamos todos los detalles.

Los mejores memes del Día del Abogado Redes sociales

¿Por qué se celebra el Día del Abogado en México cada 12 de julio?

Más allá de los memes, esta fecha tiene un profundo significado histórico.

El Día del Abogado se conmemora cada 12 de julio porque ese día, pero de 1553, se impartió la primera cátedra de Derecho en la entonces Real y Pontificia Universidad de México, considerada el antecedente de la actual Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Aquella clase fue impartida por el jurista Bartolomé Frías y Albornoz, hecho que marcó el inicio formal de la enseñanza del Derecho en el continente americano.

La celebración fue oficializada en 1960 por el presidente Adolfo López Mateos, a propuesta del periódico Diario de México, con el objetivo de reconocer la labor de quienes trabajan en la defensa de la legalidad, la justicia y los derechos de la ciudadanía. La propia administración pública federal mantiene vigente esta conmemoración cada año.

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Los chistes sobre abogados que se volvieron tendencia en las redes sociales

Las redes sociales han encontrado en el Día del Abogado una oportunidad perfecta para combinar actualidad con humor.

Este año volvieron a hacerse virales las bromas sobre las expresiones jurídicas que pocos entienden, los contratos escritos con decenas de páginas y los clientes que llaman únicamente para preguntar: "¿Qué tan caro me va a salir?".

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Las efemérides generan un enorme volumen de conversación en redes sociales porque permiten a los usuarios crear contenido relacionado con una fecha específica.

En el caso del Día del Abogado, la profesión cuenta con numerosos elementos fácilmente reconocibles por el público: códigos legales, juicios, expedientes, trajes formales y un lenguaje técnico que suele prestarse para el humor.

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El resultado es una tradición digital que combina entretenimiento, actualidad y creatividad, convirtiendo al 12 de julio en una de las fechas más comentadas dentro del calendario de efemérides mexicanas.