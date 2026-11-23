Un zoológico de China decidió no volver a someter a una dieta para adelgazar a Pan Baobao, un leopardo de 19 años que se volvió viral en redes sociales por su sobrepeso y su parecido con Benjamin Garraza, el policía de la película animada Zootopia. Sus cuidadores explicaron que, debido a su edad, ahora buscan mantenerlo saludable sin obligarlo a perder peso.

El felino vive en el zoológico de Panzhihua, ubicado en la provincia de Sichuan, donde se convirtió en una de las principales atracciones desde 2024. Su vientre redondeado y su manera de caminar llamaron la atención de los visitantes, aunque también provocaron cuestionamientos sobre su alimentación y las condiciones en las que vive.

¿Por qué el zoológico decidió retirar la dieta del leopardo?

Los responsables del zoológico explicaron que Pan Baobao ya se encuentra en una etapa avanzada de su vida, por lo que consideran más importante conservar su estado de salud que intentar reducir su peso mediante restricciones alimenticias.

“No es que no estemos controlando su dieta, pero se está haciendo mayor y no debería perder peso”, explicó Zhang Songwen, trabajador del zoológico, en declaraciones recogidas por el diario británico The Sun.

El cuidador señaló que parte de la apariencia del animal también está relacionada con el envejecimiento, debido a los cambios que experimenta su cuerpo con el paso de los años.

“En realidad, los animales son como las personas. A medida que envejecen, la piel se les vuelve flácida. En esta etapa, lo más importante es mantener su estado físico y garantizar su salud”, agregó.

Actualmente, el leopardo recibe una alimentación que incluye más de medio kilogramo de carne de res al día, además de pollo para complementar su nutrición. Los responsables del recinto también informaron que fue revisado recientemente por un veterinario, quien encontró que se encontraba en buen estado de salud.

Pan Baobao se volvió viral por su parecido con Clawhauser de 'Zootopia'

La popularidad de Pan Baobao comenzó en marzo de 2024, cuando varios visitantes compartieron videos del leopardo descansando y caminando dentro de su recinto. Su cuerpo redondeado provocó comparaciones con Benjamin Garraza, el guepardo que trabaja como recepcionista en el Departamento de Policía de Zootopia.

El personaje de Disney es conocido por su aspecto robusto, su afición a las donas y su admiración por la cantante Gazelle. Estas características hicieron que algunos usuarios encontraran similitudes con el leopardo chino, cuyas fotografías comenzaron a circular en distintas plataformas.

Oficial Benjamin Garraza Disney

Sin embargo, su apariencia también generó preocupación entre los internautas, quienes pidieron al zoológico que tomara medidas para evitar posibles complicaciones de salud relacionadas con el sobrepeso.

En marzo de 2024, las autoridades del recinto anunciaron un programa para ayudarlo a adelgazar. Entre las medidas se encontraban ajustes en su alimentación y la ampliación de su espacio, con el objetivo de que pudiera realizar más actividad física.

Dos meses después, el zoológico reconoció que el programa no había producido los resultados esperados. Tras consultar con especialistas, los cuidadores decidieron que no era necesario insistir en una reducción de peso debido a la edad del animal.

Pan Baobao volvió a llamar la atención en noviembre de 2026, cuando comenzaron a circular nuevas imágenes de su apariencia. Los trabajadores del zoológico explicaron que su peso se ha mantenido relativamente estable y que continúan alentándolo a moverse dentro de su recinto, donde también cuenta con una pelota de gran tamaño para jugar.