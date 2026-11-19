Fiona, la hipopótamo que alcanzó fama mundial por sobrevivir a un nacimiento prematuro, murió a los nueve años después de ingerir un sombrero que cayó accidentalmente dentro de su recinto en el Zoológico de Cincinnati, Estados Unidos.

El animal permaneció bajo atención veterinaria durante varios días, pero los especialistas no consiguieron retirar el objeto de su sistema digestivo.

El zoológico confirmó su fallecimiento mediante un comunicado en el que explicó que Fiona sufrió una emergencia médica relacionada con la ingestión de un gorro tejido. A pesar de los distintos procedimientos realizados por los veterinarios y cuidadores, su estado de salud empeoró hasta que finalmente murió.

Desde su nacimiento en enero de 2017, Fiona se había convertido en uno de los animales más conocidos del zoológico. Su historia de supervivencia había sido documentada durante años mediante fotografías y videos que alcanzaron a millones de personas en redes sociales.

¿Cómo murió Fiona, la hipopótamo del zoológico de Cincinnati?

El incidente ocurrió aproximadamente 11 días antes de su muerte, cuando un visitante lanzó un gorro tejido al aire cerca del área de observación de los hipopótamos. Un ventilador atrapó la prenda y la impulsó a través de una pequeña abertura hasta el recinto de Fiona, quien terminó ingiriéndola.

Michelle Curley, portavoz del Zoológico de Cincinnati, explicó que se trató de un accidente y que el objeto no fue arrojado deliberadamente hacia el animal; sin embargo, la ingestión del sombrero provocó una situación médica que requirió atención constante por parte de los especialistas.

El personal veterinario comenzó a vigilar a Fiona durante las 24 horas del día, mientras intentaba conseguir que expulsara el objeto de manera natural. Los cuidadores también procuraron mantenerla hidratada y estimular su alimentación para favorecer el funcionamiento de su sistema digestivo.

"El personal veterinario hizo todo lo posible para ayudarla después de que ingirió un sombrero que terminó accidentalmente en su hábitat la semana pasada", informó el zoológico en el comunicado donde confirmó su fallecimiento.

La institución explicó que los especialistas realizaron distintas intervenciones para intentar desplazar el objeto a través del aparato digestivo de Fiona. No obstante, los esfuerzos resultaron insuficientes y los tratamientos de apoyo administrados durante sus últimas horas tampoco consiguieron salvarla.

Fiona nació el 24 de enero con un peso de unos 13 kilos (29 libras). Superó algunos problemas de salud iniciales y ahora pesa más de 200 kilos (450 libras).

¿Por qué los veterinarios no pudieron retirar el sombrero del estómago de Fiona?

Durante los días previos a su muerte, Fiona fue sometida a diferentes evaluaciones médicas para identificar la ubicación del objeto. Mike Wenninger, director de Salud Animal del Zoológico de Cincinnati, informó que los veterinarios la sedaron en dos ocasiones y realizaron estudios de ultrasonido.

Una de las exploraciones mostró que algunos segmentos del intestino estaban agrupados, lo que sugería dificultades para el tránsito del contenido intestinal. Los especialistas también practicaron una colonoscopia utilizando un instrumento de aproximadamente 2.7 metros de longitud, aunque no consiguieron localizar el sombrero.

El equipo incluso recurrió a una plataforma vibratoria prestada por una granja de caballos, con la intención de estimular el movimiento del contenido digestivo. Fiona permaneció bajo observación mientras los veterinarios evaluaban su respuesta a los tratamientos y buscaban alternativas para retirar el objeto.

Fiona, la hipopótamo del Zoológico de Cincinnati Zoológico de Cincinnati

La posibilidad de realizar una cirugía también fue evaluada, pero especialistas consultados por el zoológico señalaron que no era una opción viable para un hipopótamo adulto. Estos animales presentan características anatómicas que dificultan las intervenciones abdominales, particularmente por las dimensiones de su cuerpo y su complejo sistema digestivo.

Jack Kottwitz, especialista de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Michigan, explicó que los hipopótamos tienen un estómago dividido en varias cámaras. Además, una intervención para localizar el objeto podría requerir múltiples incisiones y un procedimiento quirúrgico prolongado.

Pese a los esfuerzos del equipo veterinario, Fiona no consiguió recuperarse. El zoológico pidió respeto y privacidad para sus cuidadores, quienes la acompañaron desde sus primeros días de vida y participaron en los intentos por salvarla.

¿Quién era Fiona, la hipopótamo que se volvió famosa en redes sociales?

Fiona nació el 24 de enero de 2017 en el Zoológico de Cincinnati, aproximadamente seis semanas antes de lo esperado. Al momento de su nacimiento pesaba solamente 13.2 kilogramos, una cifra extraordinariamente baja para un hipopótamo del Nilo y que puso en riesgo su supervivencia.

Debido a su nacimiento prematuro, la cría no podía mantenerse de pie ni alimentarse por sí misma. Los especialistas tuvieron que proporcionarle cuidados intensivos, mientras que integrantes del zoológico extrajeron leche de su madre para alimentarla durante las primeras semanas.

Su recuperación fue documentada mediante fotografías y videos que mostraban sus primeros movimientos, sus intentos por caminar y sus avances dentro del agua. Estas publicaciones convirtieron a Fiona en una celebridad de internet y contribuyeron a que personas de distintos países siguieran su crecimiento.

La popularidad del animal inspiró libros infantiles, productos conmemorativos e incluso una estatua instalada en el zoológico. En 2022 también se convirtió en hermana mayor, después del nacimiento de Fritz, otra cría de hipopótamo que se integró al grupo familiar.

Fiona estaba próxima a cumplir diez años en enero de 2027. Su fallecimiento representa una pérdida para el zoológico y para quienes siguieron su historia desde que logró superar las complicaciones de su nacimiento.