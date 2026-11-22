Conoce al "otro" Harry Potter: un jugador de rugby con el mismo nombre pero que, además de soportar bromas constantes, ahora es parte de la campaña de HBO para el lanzamiento de la serie del niño mago.

Cuando escuchas el nombre de Harry Potter, lo más probable es que tu mente viaje de inmediato al andén 9 ¾, a los pasillos encantados de Hogwarts o a las batallas con varitas mágicas contra el temible Lord Voldemort.

Sin embargo, existe un homónimo de carne y hueso que ha cambiado las túnicas de hechicero por los tachones, los golpes limpios y las carreras a toda velocidad sobre el pasto.

En el mundo del deporte internacional, este Harry Potter no atrapa la snitch dorada volando en una Nimbus 2000, sino que anota tries vistiendo la camiseta de la selección nacional de rugby de Australia.

Cada vez que el locutor del estadio anuncia su nombre por los altavoces o los comentaristas deportivos narran una de sus jugadas, resulta prácticamente imposible evitar una sonrisa o una referencia directa a la obra literaria creada por J.K. Rowling.

Su identidad única lo ha llevado a cruzar la frontera hacia el mundo de la cultura pop, uniéndose a las dinámicas promocionales vinculadas con el esperado universo de la serie de Harry Potter en HBO.

Harry Potter, jugador de rugby Instagram @harrypotts___

¿Quién es el "otro" Harry Potter, el jugador de rugby con el mismo nombre?

Harry Potter, el jugador de rugby, nació el 15 de diciembre de 1997 en Wimbledon, Londres, en el seno de una familia británica que, cuando él tenía apenas diez años de edad, decidió mudarse a Melbourne, Australia.

Fue en territorio australiano donde el joven descubrió su verdadera vocación lejos de cualquier colegio de magia: el rugby.

A lo largo de su carrera profesional, este Harry Potter se ha ganado un lugar privilegiado gracias a su capacidad para adaptarse a distintas posiciones dentro de la línea de ataque. Aunque su puesto natural en el terreno de juego es el de wing o alero, también cuenta con amplia experiencia desempeñándose como fullback y centro. Esa polivalencia le ha permitido brillar tanto en el hemisferio sur como en Europa, consolidando un currículum envidiable antes de alcanzar la cima internacional.

El camino hacia la élite del rugby mundial no fue producto de ningún encantamiento, sino de años de constancia en equipos formativos y profesionales como Sydney University, NSW Country Eagles y Melbourne Rising.

En 2020 dio un salto importante al regresar a Inglaterra para integrarse a las filas de Leicester Tigers. Con esa institución alcanzó uno de los mayores hitos de su carrera al conquistar el título de la Premiership inglesa en 2022.

Posteriormente, Harry Potter decidió volver a Australia para unirse al conjunto de Western Force y más tarde a New South Wales Waratahs en el torneo Super Rugby. Su gran nivel en la cancha finalmente rindió frutos en noviembre de 2024, cuando recibió el llamado oficial para debutar con la selección de Australia, los Wallabies, en un duelo internacional frente a Escocia, llevando literalmente el nombre de Harry Potter a las máximas citas del rugby mundial.

Serie Harry Potter HBO

El Harry Potter del rugby se une a la campaña del Harry Potter mago

A solo semanas del estreno de la nueva serie televisiva de Harry Potter, el "otro" Harry Potter cobró un protagonismo inesperado en las redes sociales de HBO.

La plataforma oficial de HBO en Australia y Nueva Zelanda realizó un “documental” donde presenta al Harry Potter jugador de rugby, donde habla de cómo toda su vida ha sido comparado con el mago más famoso del mundo.

El “Verdadero Harry Potter” habla, de forma cómica de cómo toda su vida ha sido sometido a bromas referentes al mundo mágico. El australiano sabe perfectamente que cada aparición suya viene acompañada de un repertorio inagotable de juegos de palabras inspirados en la obra de Rowling.

Cuando fue convocado por primera vez para representar a Australia, los medios de comunicación no tardaron en bautizarlo como el "mago de la banda" o asegurar que los Wallabies habían encontrado su propio hechizo ganador.

Aunque hoy en día, el jugador de rugby asume su identidad con total naturalidad y simpatía,

confesó que cuando era más joven, llegó a considerar seriamente la posibilidad de cambiar su nombre legal para evitar ser el centro de atención cada vez que pasaban lista o se presentaba ante alguien nuevo.

Para HBO, esta oportunidad de juntar a la persona real con el mundo mágico no pasó desapercibida.

En formato de video corto, Harry Potter muestra su día y la constante aparición de elementos del Harry de la ficción, como la lechuza Hedwig, la snitch dorada del quidditch o el hecho de que le mencionan si necesita más espacio para llevar su escoba Nimbus cuando viaja:

Tengo que recordarme que solo me queda reír.

Cuando habla de la próxima adaptación en formato serie por HBO, el “otro” Harry menciona: