Ari Gameplays recordó a su amigo Komanche durante su primera transmisión jugando Grand Theft Auto VI, el esperado videojuego de Rockstar Games que llegó al mercado este jueves 19 de noviembre.

La streamer mexicana se mostró emocionada al hablar de su compañero, quien falleció en octubre pasado y había expresado públicamente su deseo de disfrutar esta nueva entrega.

El momento ocurrió durante un directo en Twitch, donde la creadora de contenido compartió con sus seguidores la experiencia de jugar GTA VI por primera vez. Sin embargo, la transmisión también estuvo marcada por el recuerdo de Komanche, con quien mantenía una estrecha amistad dentro y fuera de las plataformas digitales.

Ari Gameplays recuerda a Komanche durante su primer stream de GTA VI

En un fragmento de la transmisión difundido en redes sociales, Ari Gameplays se mostró conmovida al recordar la emoción que su amigo sentía por el lanzamiento del videojuego. La streamer explicó que quería mantenerlo presente durante una experiencia que ambos habían esperado desde hacía tiempo.

"Le hacía mucha ilusión jugar el GTA VI, y hoy quería tenerlo cerca", expresó Ari, según el video compartido por la cuenta Fley en X, donde usuarios recuperaron el momento de su primera partida.

El comentario adquirió especial significado debido a que Komanche había hablado en distintas ocasiones sobre sus expectativas por el lanzamiento de GTA VI. Durante sus transmisiones, el creador de contenido salvadoreño compartía con su comunidad las novedades del videojuego y su entusiasmo por conocer la nueva entrega de la franquicia.

La llegada del título también coincidió con una fecha especialmente sensible para los amigos del streamer, pues ocurrió menos de un mes después de su fallecimiento. Su ausencia fue recordada por otros creadores de contenido que habían compartido partidas y experiencias con él.

Komanche había expresado su deseo de jugar GTA VI antes de morir

Komanche, cuyo fallecimiento se dio a conocer el 25 de octubre de 2026, era uno de los creadores de contenido más reconocidos dentro de la comunidad hispanohablante de videojuegos. Tenía 30 años y había construido una trayectoria mediante transmisiones de títulos como Minecraft, Fortnite y Grand Theft Auto.

En uno de los videos que comenzaron a circular después de su muerte, el streamer habló sobre las ganas que tenía de probar GTA VI. Sus declaraciones fueron recuperadas por seguidores y medios especializados, debido a que el lanzamiento estaba programado para menos de un mes después.

El entusiasmo de Komanche por el videojuego también fue recordado por AuronPlay, quien compartió que había conversado con él sobre GTA VI durante una visita a su casa. En su despedida, el creador español recordó las charlas que mantenían juntos y aseguró que continuaría recordándolo en los lugares donde convivieron.

La nueva entrega de Grand Theft Auto llegó oficialmente el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X y S. El videojuego, que regresa a Vice City y presenta a los protagonistas Jason Duval y Lucia Caminos, es uno de los lanzamientos más esperados de la industria después de más de una década desde la llegada de GTA V.

La amistad de Ari Gameplays y Komanche

Ari Gameplays y Komanche mantenían una amistad que trascendía las transmisiones de videojuegos. Ambos habían participado en proyectos digitales, reuniones y colaboraciones junto a otros creadores como Rivers, con quien también compartían una relación cercana.

Después del fallecimiento del streamer, Ari publicó un mensaje en Instagram donde expresó el dolor que le provocó su ausencia. La creadora recordó las experiencias que vivieron juntos y aseguró que siempre conservaría el cariño y los momentos que compartieron.

"Komanche, nadie me preparó para vivir con el dolor de ya no tenerte, y sé que no existirán palabras suficientes para expresar todo lo que estoy sintiendo en este momento", escribió entonces la influencer, quien también agradeció haber podido demostrarle su afecto mientras estuvo con vida.

La streamer anunció posteriormente una pausa temporal en sus actividades digitales. A principios de noviembre regresó a las transmisiones junto a Rivers, y ambas hablaron sobre las dificultades de retomar sus rutinas después de perder a un amigo tan cercano.

Durante aquel encuentro, Ari explicó que regresar a sus actividades no significaba olvidar a Komanche, sino aprender a continuar con sus proyectos mientras conservaban su recuerdo. Las creadoras también aprovecharon para hablar sobre la importancia de expresar cariño a las personas cercanas.

bgpa