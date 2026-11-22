Una mujer que protagonizó un enfrentamiento con vecinos de un fraccionamiento en Querétaro fue relacionada en redes sociales con Ximena Pichel, conocida como ‘Lady Racista’, quien en 2025 fue captada insultando a un policía de tránsito en la Ciudad de México.

El nuevo incidente ocurrió presuntamente el 15 de noviembre en el fraccionamiento Zákia, ubicado en el municipio de El Marqués, y comenzó cuando un perro ingresó a un lago artificial donde nadaban varios patos. Los videos de la discusión se difundieron días después y provocaron especulaciones sobre la identidad de la mujer.

¿Qué ocurrió en el enfrentamiento con vecinos de Querétaro?

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, el conflicto comenzó cuando algunos residentes reclamaron a una mujer porque su perro se encontraba dentro de un lago artificial y perseguía a los patos que habitaban en el lugar.

Los vecinos le pidieron que retirara a su mascota para evitar que continuara molestando a las aves. Sin embargo, la situación se convirtió en una discusión en la que participaron varias personas, quienes intercambiaron reclamos e insultos.

En una de las grabaciones se escucha a la mujer utilizar expresiones despectivas como «nacos» y «gente naca», mientras confronta a quienes cuestionaban que permitiera a su perro ingresar al agua.

Durante el altercado, una de las vecinas intentó ahuyentar al animal y posteriormente se acercó a reclamar a su propietaria. Ambas mujeres se enfrentaron y, en medio de la discusión, la dueña del perro terminó dentro del lago.

La mujer salió del agua y continuó discutiendo con los residentes. Los videos comenzaron a circular el 17 de noviembre y algunos usuarios de redes sociales la apodaron "Lady Patos", por el incidente que dio origen al enfrentamiento.

¿La mujer del video es Ximena Pichel, conocida como 'Lady Racista'?

La grabación comenzó a relacionarse con Ximena Pichel después de que algunos internautas señalaran que la protagonista tenía un parecido físico con la mujer que se volvió viral en 2025 por insultar a un policía de tránsito en la colonia Condesa.

Las comparaciones también surgieron por las expresiones despectivas utilizadas durante el enfrentamiento. Sin embargo, hasta el momento no hay una confirmación oficial de que la mujer que aparece en los videos sea Pichel.

La identidad de la protagonista permanece sin verificar. Tampoco se ha informado oficialmente sobre alguna denuncia presentada por los vecinos o una investigación de las autoridades locales.

¿Qué pasó con Ximena Pichel tras la polémica de 'Lady Racista'?

Ximena Pichel se volvió conocida en julio de 2025, cuando fue grabada mientras insultaba con expresiones racistas y clasistas a un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió en la calle Alfonso Reyes, en la colonia Hipódromo Condesa, después de que un agente intentara colocar un inmovilizador en su automóvil por no haber pagado el parquímetro.

La grabación provocó críticas en redes sociales y derivó en una denuncia por discriminación. El 28 de julio de 2025, un juez vinculó a Pichel a proceso y autorizó una suspensión condicional, sujeta al cumplimiento de distintas medidas.

Entre las condiciones se encontraban ofrecer una disculpa pública al policía, pagar 97 mil 750 pesos como reparación del daño, recibir atención psicológica y realizar actividades de servicio comunitario.

En mayo de 2026, un juez amplió por dos meses el plazo para que cumpliera las condiciones pendientes. Posteriormente, el 29 de julio, su defensa informó que había completado las medidas impuestas, incluido el pago de la reparación del daño, por lo que se extinguió la acción penal.

bgpa