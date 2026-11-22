El influencer Saúl Becerril generó polémica en redes sociales después de mostrar una torta de huevo de 200 pesos que probó en un restaurante de la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. El precio llamó la atención de los internautas, quienes cuestionaron cuánto debería costar un alimento preparado con ingredientes que habitualmente son económicos.

El creador de contenido compartió su experiencia en un establecimiento ubicado en la colonia Roma, al que describió como un «laboratorio de tortas». Aunque el joven destacó algunas características de la preparación, su video provocó críticas entre quienes consideraron excesivo pagar esa cantidad por una torta.

“Dejando un poco de lado esa mamada de ‘laboratorio de tortas y estar haciendo un ‘taste test’ de una torta de huevo, de verdad desprecio a un nivel impresionante que locales así le metan sus elementos “populares”, como sus banquitos de huacal aquí”, dijo la usuaria Vero Teigeiro.

¿Cómo es la torta de huevo de 200 pesos que se volvió viral?

Saúl Becerril visitó el restaurante Maggie's y mostró una de las tortas que forman parte de su propuesta gastronómica. En su publicación de TikTok, explicó que el lugar ofrece distintas preparaciones de este alimento tradicional mexicano, aunque con combinaciones y recetas propias.

“Maggie's es un laboratorio de tortas en Roma Norte y esta torta tiene algo que hace que esos $200 empiecen a tener sentido”, dijo el influencer en el video, donde también preguntó a sus seguidores cuánto estarían dispuestos a pagar por una torta.

El establecimiento cuenta con una opción llamada Güera, preparada con huevo revuelto, cebolla, chile serrano y mantequilla con un precio de 173 pesos.

La carta también incluye otras preparaciones, como la Choi, que contiene huevo estrellado, aguacate y queso gouda, así como la Ranchera, elaborada con chorizo ahumado, aguacate, queso Oaxaca, crema, jitomate, cebolla y salsa verde.

Usuarios critican el precio de la torta de huevo en la Roma

El video comenzó a circular en distintas plataformas, donde los usuarios compararon los 200 pesos con el costo de preparar una torta de huevo en casa o comprarla en una tortería tradicional de la Ciudad de México.

Entre las reacciones hubo personas que cuestionaron tanto el precio como el concepto de "laboratorio de tortas", mientras que otras señalaron que el costo de un platillo también puede depender de la ubicación del restaurante, los ingredientes utilizados y el servicio.

“Todo lo que decía para justificar esos 200 varos, esa torta se hace con 8 pesos ptm no puedo creer hasta donde llegó la inteligencia humana chilanga”, dijo otro usuario en la plataforma de X.

La publicación también abrió una discusión sobre los precios de los alimentos en colonias como la Roma Norte, donde conviven restaurantes especializados, cafeterías y negocios tradicionales.

“Me funaron por una torta de huevo”: Creador responde a críticas

Después de las reacciones que provocó su publicación, Saúl Becerril compartió un nuevo video, en el que habló sobre los comentarios que recibió y explicó cuál es la intención de sus videos.

“Entiendo que haya sido un absurdo pagar 200 pesos por una torta de huevo. Les puedo hacer mil videos por pagar cosas absurdas, de que tamales de 150, hamburguesas de 600, matchas de 200, tacos de 200. Hay mil posibilidades", expresó.

El influencer señaló que su contenido busca mostrar restaurantes, productos y experiencias de una manera relajada, sin que necesariamente todas sus recomendaciones deban interpretarse como opciones económicas para sus seguidores.

“El punto es llevarte a conocer, que se te antojen las cosas, entretenerte, incluso que saques tu estrés mentándome la madre, pero no se mamen con el hate”, comentó Becerril.

También explicó que actualmente disfruta visitar cafeterías y restaurantes, probar distintos alimentos y compartir experiencias con quienes siguen sus publicaciones. Por ello, pidió que las diferencias de opinión sobre sus videos no se conviertan en ataques personales.

“Yo nada más quiero chillear, que chillen ustedes conmigo, y ahorita conocer cafecitos, restaurantes, comida, productos, experiencias, de repente echarnos una platicadita sobre la vida, pero siempre en un plan súper chill”, agregó.

¿Qué es Maggie's, el restaurante que vende la torta de huevo?

Maggie's es un restaurante familiar ubicado en la colonia Roma Norte que ofrece distintas versiones de tortas mexicanas, además de desayunos, postres y bebidas. Su concepto está inspirado en las recetas de una abuela llamada Maggie.

El restaurante está inspirado en las recetas de la abuela Maggie Captura de pantalla

El negocio, de acuerdo con la revista TimeOut, fue desarrollado por los hermanos Gerardo, Ricardo y Alejandro Córdova Trigos, quienes retomaron una receta familiar de torta con jamón serrano, jitomate, aguacate, cebolla, quesillo, crema y chipotle para crear el menú del establecimiento.

La cocina está a cargo de Marcela Trigos Piquemilh, hija de Maggie, mientras que otras tortas llevan nombres relacionados con integrantes de la familia. El menú también incluye pan francés, hot cakes y distintas preparaciones de café.