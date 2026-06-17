¿Murió la madre de Kimberly y Steff Loaiza? Esto es lo que se sabe hasta el momento

Diversas publicaciones en redes sociales y otros medios de comunicación, han reportado el presunto fallecimiento de la madre de las creadoras de contenido Kimberly y Steff Loaiza. De acuerdo con los primeros reportes, Mary Martínez, habría perdido la vida tras enfrentar diversas complicaciones de salud.

La información fue dada a conocer por Javier Ceriani:

La noticia fue difundida desde temprano por el periodista Javier Ceriani, lo que ha generado tristeza y conmoción entre los seguidores de ambas influencers, ya que en los últimos meses su madre enfrentó diversos problemas médicos.

Foto: Instagram kimberly.loaiza

La lucha médica:

Lo que sí se sabía es que la salud de la madre de Kimberly y Steff Loaiza, se encontraba comprometida desde hace varios meses. Su situación se agravó tras ser hospitalizada por una infección que derivó en un choque séptico, por lo que tuvo que permanecer bajo atención médica especializada.

En su momento, Steff Loaiza informó que había mostrado una ligera mejoría e incluso logró respirar sin asistencia.

Foto: Instagram stefannyloaiza.m

Fans y celebridades se unieron para apoyar a la familia

La madre de las hermanas Loaiza permaneció inicialmente internada en un hospital privado de Mazatlán. Ante los elevados gastos médicos, Steff Loaiza solicitó apoyo económico a través de redes sociales, petición a la que respondieron seguidores, amigos y algunas figuras del medio como Kenia Os.

Posteriormente, se dio a conocer que la mujer fue trasladada a un hospital público, donde continuó recibiendo atención médica especializada con la esperanza de mejorar su estado de salud.

¿Qué se sabe sobre la situación de la madre de Kimberly y Steff Loaiza?

Aunque la información ha generado una gran cantidad de reacciones y se ha mantenido entre las principales tendencias del día, hasta el momento ninguna de las hermanas Loaiza ni otros familiares han emitido un pronunciamiento oficial al respecto. La noticia ha generado una fuerte ola de reacciones entre los seguidores de las creadoras de contenido.

La ausencia de un pronunciamiento por parte de las influencers ha generado especulaciones entre los usuarios de redes sociales, quienes consideran que la información podría ser verídica.