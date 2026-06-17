Frentes Políticos / 17 de junio de 2026

1. Pruebas. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, fijó una línea que mezcla defensa jurídica y cálculo político. Sin evidencias suficientes, dijo, no procede una detención urgente. El centro de la disputa es Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, cuyo nombre sigue en el radar de Washington, pero no en un expediente público conocido. Mientras la presión crece fuera del país, el gobierno federal insiste en que la carga corresponde a quien acusa. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, añadió distancia al negar protección federal. La pelota sigue del otro lado. Y, hasta ahora, de pruebas, nada.

2. Desenmascarada. Durante años, Susana Prieto Terrazas, exdiputada federal y exmorenista, convirtió la defensa laboral en su bandera. Hoy, agrupaciones de trabajadores, extrabajadores y familiares vinculados a la industria maquiladora buscan que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, revise su actuación en conflictos que, aseguran, terminaron con saldos adversos para quienes decía representar. Es decir, los engañó. La denuncia aún deberá recorrer la ruta institucional, pero quienes la abogada antes defendía hoy le exigen explicaciones. ¿Lo grave? Que sería apenas la punta de un iceberg.

3. Futuro. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, puso la primera piedra del Centro Integral Ganadero y, con ella, una estrategia de largo aliento. Durante años, la entidad destacó por producir y exportar ganado; ahora busca quedarse con una parte más amplia del negocio. Los 471 millones de pesos impulsados por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, apuntan a esa ruta. Juan Carlos Ochoa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, tendrá la tarea de convertir concreto y corrales en rentabilidad. La obra promete capacidad, escala y valor agregado. La piedra ya quedó colocada. El veredicto vendrá cuando los números hablen.

4. Alianza oscura. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, abrió una ventana poco habitual sobre las disputas criminales al confirmar que Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, sostuvo apoyo financiero y de personal hacia una facción de Los Chapitos. La revelación no altera por sí sola el tablero de seguridad, pero sí ilumina los reacomodos que acompañaron episodios recientes de violencia. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, recibió el dato en una jornada dedicada a destacar avances oficiales. Entre detenciones, estadísticas favorables y pactos extinguidos, no olvidar que el hueco no permanece vacío. Nunca.

5. Ausentes. Esteban Villegas, gobernador de Durango, quedó fuera de la fotografía en un caso donde la iniciativa llegó desde la Federación. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, bajo el mando de Mariana Boy, encontró una carbonera operando sin acreditar la procedencia legal de materia prima forestal y aseguró más de 223 toneladas de carbón vegetal, además de clausurar áreas de la empresa Camionera de Durango por descargas contaminantes. Mientras las denuncias ciudadanas avanzaron hasta convertirse en acciones concretas, la vigilancia local apareció tarde o simplemente no apareció. Otra falla del gobernador.