Histórico: Sabri Lamouchi es el primer director técnico despedido en el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 registró la primera baja de un director técnico a menos de 24 horas de concluir la actividad dominical. La junta directiva de la Federación Tunecina de Fútbol (FTF) tomó la determinación de remover de su cargo al entrenador francés Sabri Lamouchi, como consecuencia de la derrota por 5-1 ante la Selección de Suecia en la jornada inaugural del Grupo F.

El ciclo del timonel de 54 años concluyó de forma abrupta tras un periodo de cinco meses en el cargo, habiendo firmado un balance estadístico de un triunfo, una igualada y tres derrotas con el representativo africano.

La cúpula dirigencial optó por rescindir el acuerdo contractual, el cual se encontraba estipulado originalmente hasta 2028, emulando la medida institucional adoptada en la edición de Francia 1998 cuando se interrumpió el proceso de Henryk Kasperczak en plena competencia.

Reportes de las cadenas locales Jawhara FM y Mozaïque FM señalan que la estructura organizativa evalúa perfiles como el de Munther Al-Kabir para asumir la conducción técnica, contemplando de igual manera la alternativa interina de Wahbi Khazri para gestionar la crisis interna.

El balance del estratega y la autocrítica previa al cese de funciones

Antes de notificarse la resolución de los directivos, el seleccionador galo compareció ante los medios de comunicación en el Estadio Monterrey admitiendo las diferencias colectivas que se evidenciaron sobre el terreno de juego en la derrota.

“La calidad individual marcó la diferencia; cometimos errores que los suecos aprovecharon. En el Mundial no se perdona nada; necesitamos mejor sincronización entre las tres líneas y eso nos faltó hoy. Respecto a la derrota, es muy dura, pero teníamos absolutamente todo para hacer un buen partido con un buen ambiente y, lamentablemente, fallamos completamente en nuestro desempeño”.

A pesar de que la escuadra de Túnez recortó distancias en la primera mitad por conducto de un remate de Omar Rekik, la defensiva concedió facilidades ante la contundencia de Yasin Ayari y Alexander Isak.

Lamouchi había externado su intención de corregir el orden táctico de cara a los siguientes compromisos ante Japón y Países Bajos, sin saber que el de ayer sería su último partido.