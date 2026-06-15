Exigen expulsar del Mundial al árbitro Shaun Evans tras polémico gesto de VAR

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se enfrenta a una gran polémica desde el lado del cuerpo arbitral. La red Fare, organismo encargado de monitorear conductas discriminatorias y aliada institucional de la FIFA, solicitó de manera formal este lunes la remoción inmediata del silbante australiano Shaun Evans de sus funciones en el campeonato actual.

La petición surge tras detectarse que el oficial realizó un ademán con la mano derecha que podría estar vinculado a corrientes de supremacía, esto durante la transmisión previa del compromiso entre Alemania y Curazao cuando fue presentado el equipo arbitral que estaría en el videoarbitraje.

El incidente se registró en el centro de transmisiones de la FIFA ubicado en Dallas. Al momento de realizarse la toma oficial previa al silbatazo inicial del grupo D, Evans colocó los dedos pulgar e índice en forma de círculo frente a su pierna, extendiendo el resto de los dedos; una postura que emula el símbolo del "OK" invertido.

Dicha acción fue calificada por el monitor internacional como una falta grave a los estatutos de neutralidad del torneo, catalogando el hecho como un comportamiento afín a discursos de extrema derecha globales.

Las posturas institucionales y el debate sobre el contexto de la acción

A través de un comunicado emitido este lunes, los portavoces de Fare sostuvieron la necesidad de aplicar medidas disciplinarias contundentes sobre el árbitro.

“La asesoría de nuestros expertos es que el gesto utilizado se asemeja claramente a un símbolo de mano 'OK' invertido, empleado como una señal de 'poder blanco' en círculos globales de extrema derecha. Claramente este oficial no debería tener ningún papel adicional que desempeñar en esta Copa del Mundo”.

La organización cuestionó los motivos que llevaron a un supervisor del VAR a emplear dicha simbología justo en el instante en que las cámaras enfocaban al panel, reportando además que la producción televisiva optó por suspender la presentación del equipo de analistas en los dos compromisos posteriores de la jornada dominical.