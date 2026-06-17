Ciudad de México, obras que perduran

Con un discurso clasista, que asemeja al odio, plagado de descalificaciones, prejuicios e incluso insultos, se ha criticado la intervención urbana que el Gobierno de la Ciudad de México ha emprendido, si bien con motivo del Mundial, bajo un enfoque de largo plazo: legar a la ciudad obra de calidad e infraestructura para la movilidad sostenible e incluyente.

Entre las críticas más usuales está aquella aseveración de que sólo se ha tratado de medidas cosméticas para dar una buena impresión a los visitantes y prensa extranjera; sin embargo, el gobierno de Clara Brugada ha emprendido acciones antes de la Copa del Mundo, como la rehabilitación urbana en Tlatelolco (2025) y medidas que beneficiarán a la capital mucho después del torneo de futbol, como la ampliación del sistema Cablebús.

De Tlatelolco, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció en junio de 2025 una inversión de mil 300 millones de pesos para intervenir estructuralmente 27 edificios con daños mayores, moderados y mínimos; el rescate de las áreas verdes, colocación de nuevas cámaras de seguridad, rehabilitar andadores y áreas comunes, así como la renovación de la red de agua potable, y el rescate del Hospital Dr. Gonzalo Castañeda. En síntesis, una intervención integral que abarca vivienda, espacio público, seguridad ciudadana y salud.

Del Cablebús podemos destacar que esta administración construirá un total de cinco nuevas líneas, sumando un total de ocho líneas hacia 2030. Actualmente hay 3 líneas en operación y se encuentran en fase de construcción la Línea 4 (Tlalpan-Coyoacán), la Línea 5 (Magdalena Contreras-Álvaro Obregón-Benito Juárez) y la Línea 6 (Milpa Alta-Tláhuac). El Cablebús es justicia territorial y de movilidad, pues dignifica el espacio público, provee una opción de transporte moderno, eficiente y barato para conectar las periferias entre sí y con las áreas centrales de la ciudad.

Para el financiamiento de las obras del Cablebús, aprovechando la disciplina financiera de la administración local, el Gobierno de la Ciudad de México emitió un Bono Verde que opera en la Bolsa Mexicana de Valores y alcanzó los 3 mil millones de pesos; cuenta con una tasa fija de 9.3% y un plazo de 10 años; asimismo, obtuvo calificación AAA por parte de Fitch Ratings. Cada peso invertido en el Bono Verde se traducirá en reducción de emisiones y tiempos de traslado, menos contaminación y más calidad de vida para nuestra ciudad.

La Copa del Mundo, como lo ha mencionado la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha sido un factor indiscutible para acelerar el ritmo de la inversión y obra pública local, con especial énfasis en la movilidad, pues es regresarle tiempo a la vida de las y los habitantes de la ciudad. Con una inversión de 2 mil 400 millones de pesos, se hizo una renovación del Tren Ligero, pues se compraron 17 nuevos trenes (que permitirá duplicar la capacidad de pasajeros); fueron intervenidas (instalaciones eléctricas, iluminación, andenes y pisos) 17 de las 18 estaciones, así como la terminal Taxqueña; y el equipamiento de un moderno sistema ferroviario de regulación y control de tránsito.

El Metro es otra infraestructura beneficiada por la inversión del Gobierno de la Ciudad de México con la renovación de 20 estaciones estratégicas de las líneas 2, 7 y 8; renovación de sistema eléctrico, así como trabajos de mantenimiento profundo en vías y trenes. Celebro la conversión de la calzada de Tlalpan en una calle completa, con ciclovía México-Tenochtitlán y el Jardín Flotante Tlallipan, que recupera espacio público para el peatón. Canchas, cetrams, cicloestacionamientos, senderos seguros, Trolebús y más, un total de 2 mil 241 obras y 23 mil millones de pesos invertidos. La copa y los turistas se irán, pero la obra se queda.