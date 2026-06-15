Mariachis tocan canciones de 31 Minutos para una quinceañera: así suena ‘Mi muñeca me habló’

Las canciones de 31 Minutos entonadas por mariachis se hicieron realidad, como parte de la sorpresa a una quinceañera por parte de su mamá. El video en donde tocan la canción ‘Mi muñeca me habló’ se viralizó en TikTok.

La serie chilena creada para niños terminó convirtiéndose en un referente generacional para jóvenes y adultos en México y su comunidad de fans sigue creciendo.

Tanto es el éxito de 31 Minutos en el país que reunió alrededor de 230 mil personas el pasado 30 de abril, como parte de los festejos por el Día del Niño y la Niña. La cifra los colocó entre los eventos más concurridos realizados en la Plaza de la Constitución.

Mariachis tocan canciones de 31 Minutos para una quinceañera

Mariachis tocan canciones de 31 Minutos. Especial

La usuaria Janeth Fuentes 37, en TikTok, subió un video que rápidamente se ha viralizado, debido a la canción que tocaron los mariachis como sorpresa para una quinceañera.

Para celebrar los 15 años de mi bebé entontreá a este hermoso mariachi que cantó canciones de 31 Minutos”, escribió la usuaria.

La serenata se volvió un momento emotivo y memorable luego de que el mariachi interpretó temas relacionados con la serie chilena, incluyendo el clásico de ‘Mi muñeca me habló’.

En las imágenes se observa cómo están los mariachis en el patio de una casa y comienzan a entonar la canción de 31 Minutos, mientras que la joven quinceañera y su mamá permanecen abrazadas, disfrutando de la música.

Usuarios se conmueven en TikTok

Usuarios de la plataforma en donde se subió el video dejaron cientos de comentarios, la mayoría conmovidos por la forma en que tocó el mariachi.

Entre las opiniones se lee:

Se me llenaron los ojos de lagrimitas, qué bello.

Nunca me imaginé escucharla con mariachis.

¿Por qué estos mariachis no son famosos? Ahora quiero una serenata igual.

Seguí cantando cuando ellos ya no se la supieron.

Qué bello, seguramente a ella le dio un poquito de pena, pero bueno, a esa edad todos somos así.

Pero qué rola.

Este mariachi tiene que ser viral.

De acuerdo con la misma autora del video, los protagonistas son parte de Mariachi Esencia Mexicana, ubicados en Monterrey.

Un noticiero falso que conquista a generaciones

31 Minutos. Andrea Murcia Monsivais

31 minutos nació en Chile en 2003 como una parodia de los noticieros televisivos. Fue creado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano junto con el equipo de la productora Aplaplac. La idea inicial era burlarse de los formatos informativos, pero usando títeres y humor absurdo para llegar al público infantil.

La historia giraba alrededor del ficticio noticiero 31 Minutos, conducido por personajes como:

Tulio Triviño, un conductor egocéntrico y exagerado.

Juan Carlos Bodoque , un reportero irresponsable pero carismático.

Juanín Juan Harry , el productor que intenta mantener el orden.

Patana Tufillo , una joven reportera con mayor sentido común.

Guaripolo, uno de los personajes favoritos de los fans.

Una de las claves de su éxito es el componente musical. Las canciones de 31 Minutos dejaron de ser simples elementos de la serie y comenzaron a funcionar como éxitos independientes.

Temas como: “Mi muñeca me habló”; “Yo nunca vi televisión”; “Bailan sin César”; “Tangananica, Tangananá”; “Arwrarwrirwrarwro”; se volvieron canciones de culto en México y otros países latinoamericanos.

México se convirtió en uno de los países donde más seguidores tiene fuera de Chile. La nostalgia de quienes crecieron viendo el programa se mezcló con nuevos fans que llegaron por YouTube, redes sociales y plataformas digitales.