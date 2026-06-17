¿Quién es Henry, el modelo coreano que está en México y cautivó en un tianguis?

Un modelo coreano llamado Henry está cautivando en México, sobre todo después de que fue visto en un tianguis donde llamó la atención de las personas por su personalidad, carisma y forma de hablar.

De acuerdo con sus perfiles en algunas plataformas como Instagram, TikTok y Facebook, el modelo se encuentra en México por el Mundial 2026. Se le ha visto en calles principales de la Ciudad de México (CDMX) y de Guadalajara, saludando a gente, sacándose fotos y sumándose a las tendencias.

El modelo está cautivado por el apoyo a la Selección Mexicana y también ha mostrado que se encuentra listo para el encuentro entre México y Corea, que se disputa este jueves 18 de junio en Guadalajara.

Modelo coreano visita tianguis

Henry, modelo coreano de visita en México. Especial

El video que se hizo viral de Henry es en donde se ve en un tianguis en México. El clip fue publicado por él mismo en su cuenta de TikTok.

Entre un puesto de ropa aparentemente de paca, el influencer llamó la atención de los asistentes al tianguis.

Una señora con dos jóvenes aprovechó para acercarse, saludarlo y quedarse un rato a platicar con él.

El modelo publicó el video con la canción de fondo ‘Bandido’, de la cantante Ana Bárbara.

Tras este clip, se desató una ola de comentarios en su cuenta de TikTok, entre los que destacan:

Él no habla español, ni yo coreano, pero juntos hablamos el idioma del amor.

Ahorita voy para el tianguis.

Lo alto que es.

Ah, ya entendí, también los venden en el tianguis.

¿De dónde es? Yo sí me hubiera tomado foco con él.

¿A cuánto el alto?

¿Quién es Henry, el modelo coreano que está en México?

Henry, modelo coreano de visita en México. Especial

Hay poca información pública sobre Henry, pero lo que se sabe es que un creador de contenido y modelo coreano.

De acuerdo con perfiles disponibles, se identifica como modelo de moda y creador de contenido, con base en Seúl, y realiza principalmente contenido relacionado con moda, fotografía y sesiones de productos.

En sus plataformas menciona que tiene habilidades como guitarra, baloncesto y atletismo, además de una participación actoral menor.

Algunos lo han confundido con Henry Lau, famoso del K-pop y exintegrante de Super Junior-M, pero es una persona completamente distinta.

La actividad principal de Henry cuyo perfil en plataformas es Henry.j96, es enfocada en fotografía de moda, sesiones profesionales, estilo personal e imagen masculina y lifestyle.

Henry, modelo coreano de visita en México. Especial

Su perfil encaja con el de muchos modelos independientes en Corea que trabajan por proyectos con marcas, fotógrafos y agencias, aunque no hay registros públicos de una agencia grande que lo represente.

También aparece en bases de perfiles de actores coreanos. En su ficha se menciona una participación en un proyecto televisivo/documental donde interpretó a un personaje menor.

El último video que publicó en su cuenta de TikTok ha generado muchas reacciones puesto que muestra cómo espera el partido entre Corea y México en el Mundial 2026, portando primero una chaqueta con la bandera de su país, escuchando el himno, para luego quitársela y mostrar la playera de la Selección Mexicana, al ritmo de La Chona.