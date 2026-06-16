Presidencia del Senado se lleva 2.1 mdp al mes; supersueldos en el Legislativo

La presidencia de la Mesa Directiva del Senado consume al menos 2.1 millones de pesos al mes en el pago de colaboradores, con salarios mensuales que rebasan los 100 mil pesos.

Los sueldos de tres integrantes de la nómina de la presidencia del Senado, encabezada por la morenista Laura Itzel Castillo, se acercan a los 200 mil pesos brutos mensuales. Se trata de Blanca Elizabeth Fiesco Díaz, suplente de la propia presidenta del Senado, como la coordinadora de asesores en la presidencia de la Mesa Directiva, con un salario mensual bruto de 172 mil 486 pesos, que después de descuentos queda en 121 mil 927 pesos netos mensuales.

En el mismo parámetro salarial están Agueda Mireya Galván Abraham, secretaria particular de Castillo, y Ricardo Antonio Álvarez Arredondo, quien es el secretario técnico de la Mesa Directiva y que hace meses promovió la iniciativa de la senadora Castillo para que, sin modificar la Constitución, se cambiara el nombre del Senado y él quedara como el funcionario del Senado con el mayor poder legislativo.

Existen 13 trabajadores adscritos a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado que cobran directamente de la nómina de empleados del Senado, incluidos 10 trabajadores sindicalizados y de estructura, como secretarias, auxiliares administrativos y hasta personal ejecutivo de Servicios Especializados, cuyos salarios van de 39 mil 677 pesos brutos hasta 55 mil 738 pesos brutos mensuales.

Entre ellos está también Ximena Mateos Miranda, asistente de Laura Itzel Castillo, quien la ayuda en prácticamente todo, desde maquillarse, peinarse y cuidar su comodidad en los escaños, labores por las que gana 55 mil pesos brutos mensuales, que después de descuentos se traducen en 44 mil 716 pesos.

Nómina de Castillo cuesta 2 mdp al mes; opulencia en la Mesa Directiva

El gasto en la presidencia del recinto legislativo solventa supersueldos que rozan los 200 mil pesos brutos y una asistente asignada a imagen personal.

Con salarios que rebasan los 100 mil pesos, incluso tres que se acercan a los 200 mil pesos brutos, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado consume al menos 2.1 millones de pesos al mes en el pago de colaboradores, entre ellos la asistente que le ayuda a peinarse y maquillarse, así como 10 empleados de base asignados a esa oficina.

Con base en la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, la presidencia del Senado, encabezada por la morenista Laura Itzel Castillo, tiene registrada a Blanca Elizabeth Friesco Díaz, suplente de Castillo, como la coordinadora de asesores en la presidencia de la Mesa Directiva, con un salario mensual bruto de 172 mil 486 pesos, que después de descuentos queda en 121 mil 927 pesos netos mensuales.

En el mismo parámetro salarial están Agueda Mireya Galván Abraham, que es su secretaria particular. Galván Abraham fue titular del Área de Especialidad en Control Interno (OIC) en el ramo de Energía, del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Energía. También fue titular del OIC en el extinto Instituto Nacional de las Mujeres y en la Conagua.

Y Ricardo Antonio Álvarez Arredondo, quien es el secretario técnico de la Mesa Directiva y quien hace meses promovió la iniciativa de la senadora Castillo para que, sin modificar la Constitución, se cambiara el nombre del Senado y él, Ricardo Álvarez, quedara como el funcionario del Senado con el mayor poder legislativo, incluso por encima del cuerpo profesional de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios.

A partir de septiembre, Blanca Elizabeth Fiesco Díaz dejará de ser la coordinadora de asesores en la presidencia de la Mesa Directiva para convertirse en senadora suplente en activo, porque Laura Itzel Castillo solicitará licencia del Senado para asumir como la segunda secretaria de las Mujeres.

Con base en la información de los trabajadores adscritos a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, existen 13 que cobran directamente de la nómina de empleados del Senado, incluidos 10 trabajadores sindicalizados y de estructura, como secretarias, auxiliares administrativos y hasta personal ejecutivo de Servicios Especializados, cuyos salarios van de 39 mil 677 pesos brutos hasta 55 mil 738 pesos brutos mensuales, que después de descuentos quedan en el rango de 34 mil 531 pesos netos a 48 mil 326 pesos netos mensuales.

Dentro de ese rubro de trabajadores están los tres colaboradores directos de la presidenta Laura Itzel Castillo, que ganan 172 mil 486 pesos brutos al mes, que después de descuentos queda en 121 mil 927 pesos netos mensuales.

Hay otros 20 colaboradores de la presidencia de la Mesa Directiva que están en la nómina de los Contratos de Servicios Personales.

Ahí hay tres personas que ganan más de 100 mil pesos brutos mensuales, como son los casos de Francisco Javier Luviano Chino, coordinador administrativo de la Mesa Directiva, con 130 mil pesos brutos mensuales, que después de descuentos quedan en 96 mil 792 pesos.

Trilce Alba Estrada Olvera, responsable de la Comunicación Social de la presidencia de la Mesa Directiva, quien gana 120 mil pesos brutos mensuales, que después de impuestos queda en 89 mil 992 pesos.

Y Beatriz Azucena Pacheco Martínez, quien hasta 2024 fue directora de Ingreso y Separación de la otrora Secretaría de la Función Pública y ahora es parte del grupo de asesoras de la presidencia de la Mesa Directiva, con un ingreso mensual brutos de 110 mil pesos, que luego de descuentos queda en 83 mil 192 pesos netos al mes.

Con 80 mil pesos brutos, que después de descuentos quedan en 62 mil 264 pesos, están Diego Rincón Gallardo López, quien es el particular de Ricardo Antonio Álvarez, secretario técnico de la Mesa Directiva. Y también Mario Francisco Orospe Hernández, asesor y quien prepara los discursos de la presidenta Laura Itzel Castillo.

Dulce María Rodríguez Cervantes gana 70 mil pesos brutos, que ya con descuentos quedan en 55 mil 264 pesos netos mensuales, como asesora legislativa; de acuerdo con información pública, se trata de una magistrada agraria.

Ximena Mateos Miranda es la asistente de Laura Itzel Castillo y la ayuda en prácticamente todo, desde maquillarse, peinarse y cuidar su comodidad en los escaños, por lo que gana 55 mil pesos brutos mensuales, que después de descuentos se traducen en 44 mil 716 pesos. Con ella trabaja Giselle Odette Hernández Ríos como su asistente, con un salario mensual bruto de 30 mil pesos y neto de 25 mil 480 pesos al mes.

Con 50 mil pesos brutos, que luego de descuentos quedan en 40 mil 892 pesos están Fernanda Michelle Bautista Pérez, asesora y Erika Contreras Hernández, colaboradora en el área de Comunicación Social y redes sociales.

Raquel Moreno Ruiz es secretaria y gana 40 mil pesos mensuales brutos, que se convierten en 33 mil 244 pesos netos después de descuentos.

En un rango de salarios brutos de 15 mil a 35 mil pesos al mes están Alexander Leyva Bautista, Miguel Ángel Terceros González, Rodrigo Humberto González Ochoa, Juan Manuel Yahuaca Vázquez, Carolina Montiel Miranda, Guadalupe Tovar Suárez, Isaac Adrián Jiménez, Stephannee Tamayo Guerra y Sahí Alejandro Zavala Gómez.

Laura Itzel Castillo

· Nació en la CDMX el 16 de noviembre de 1957, es arquitecta por la UNAM.

· A partir del 1 de septiembre de 2024 es senadora de Morena.

· De 1999 al 2000 fue delegada de Coyoacán, designada por el jefe de Gobierno Cuauhtémoc Cárdenas y aprobada por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

· En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México fue designada secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), de 2000 al 2006.

Descalabro

Gasto mensual total: la Oficina de la Presidencia consume al menos 2.1 millones de pesos cada mes sólo en sueldos.

Los sueldos “top”: tres funcionarios clave (coordinadora de asesores, secretaría particular y secretario Técnico) perciben $172,486 brutos mensuales cada uno.

Asistencia personal: se destinan $55 mil brutos al mes para una asistente encargada de tareas personales como maquillaje y peinado de la presidenta.

Plana mayor administrativa: tres coordinadores adicionales (administrativo, comunicación y asesores) ganan entre $110 mil y $130 mil brutos.

Fuerza laboral: el equipo se compone de 10 empleados de base (sindicalizados) y 20 colaboradores por contrato de servicios personales.

Discursos y estrategia: un asesor dedicado a preparar discursos percibe $80 mil brutos mensuales.

Rango operativo: el resto del personal de apoyo tiene salarios que oscilan entre los $15 mil y $35 mil pesos brutos.

Salta a la Secretaría de Mujeres

Laura Itzel Castillo, senadora por Morena y actual presidenta del Senado, se integrará al gabinete presidencial como secretaria de las Mujeres, adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Presidenta estableció que Castillo se incorporará hacia el final del actual periodo de sesiones, es decir, hacia el 31 de agosto, cuando deja de ser presidenta del Senado.

“Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres del gobierno, ella está definiendo las fechas, mientras tanto se siguen desarrollando todas las actividades de la secretaría”, dijo.

Citlalli Hernández renunció a la Secretaría de las Mujeres el pasado 15 de abril, y desde entonces, esa dependencia ha tenido como encargada de despacho a Ingrid Gómez.

Arturo Páramo