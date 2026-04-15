¿Team Kenia Os? Se viraliza canción en medio de polémica con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza

Se comenzó a viralizar el audio de un video en redes sociales sobre la polémica que involucra a Kenia Os y los creadores de contenido Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja.

El audio del video, que ya supera las dos millones de reproducciones, ha sido utilizado en más de 17 mil ocasiones, lo que ha impulsado aún más su difusión.

Esta tendencia ha dividido opiniones: mientras algunos usuarios apoyan el mensaje de la canción, otros consideran que se trata de “hate” relacionado con la polémica.

El tema surge luego de que Steff Loaiza revelara que Kenia Os donó un millón 500 mil pesos para apoyar la recuperación de su mamá, quien también es madre de Kimberly Loaiza.

La canción retoma este hecho y narra que Kenia ayudó sin tener obligación, únicamente por la amistad que mantenía con Kimberly, destacando su aportación para los gastos de hospitalización.

Asimismo, la letra señala a Juan de Dios Pantoja por presuntamente no cumplir con la cantidad pactada, de acuerdo con declaraciones de Steff Loaiza, e incluso lo acusa de haber condicionado su apoyo tras las recientes declaraciones públicas de la influencer.

Hay decisiones que definen quién eres… y hay momentos donde el dinero, la fama y el amor se quedan cortos frente a una sola verdad: una madre siempre va primero. Esta canción no es ataque… es reflexión. Porque cuando la vida te pone a prueba, no importa cuánto tengas… importa lo que haces”, dice la descripción del video.

Cabe recordar que esta situación se da en medio de un conflicto público entre Juan de Dios Pantoja y Steff Loaiza. La polémica comenzó cuando Steff publicó un video en YouTube en el que acusó al influencer de presunta manipulación hacia Kimberly Loaiza, además de cuestionar su participación en los gastos médicos.

En respuesta, Juan de Dios negó las acusaciones y aseguró que su familia ha cubierto la mayor parte de los gastos, además de señalar a Steff de actuar por envidia y buscar generar controversia.

Desde entonces, el conflicto ha escalado con múltiples reacciones en redes sociales, convirtiéndose en una de las polémicas más comentadas del momento.

Al uso del audio incluso se sumó el equipo del Toluca, que publicó un video donde algunos jugadores bailan utilizando este sonido.

En los comentarios, varios usuarios preguntan si la canción está disponible en Spotify y aseguran que es pegajosa. Además, internautas han pedido una versión con Jesús Ortiz Paz (JOP), vocalista de Fuerza Regida, debido a los “edits” que recientemente lo relacionan con Kimberly Loaiza como supuesta pareja. La creadora del video ya respondió subiendo esa versión.

La polémica no se detiene, ya que los internautas continúan alimentándola con comentarios, teorías y nuevas interpretaciones sobre la relación entre Kenia Os y Kimberly Loaiza.

cva