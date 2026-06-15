MrBeast alcanza los 500 millones de suscriptores en YouTube y celebra con épico reto

Jimmy Donaldson, mejor conocido como ‘MrBeast’, se convirtió en el primer youtuber en conseguir 500 millones de suscriptores; el creador de contenido celebró el logro con un épico reto.

MrBeast recibió una placa de YouTube completamente personalizada, con un tigre de bengala rodeándola, haciendo referencia al icono que representa al youtuber estadounidense. Además, el icono de ‘play’ es de color azul y los ojos del animal son de color morado, coincidiendo con la paleta de colores de la marca de MrBeast.

Cabe destacar que no es la primera vez que MrBeast recibe una condecoración especial por su trabajo en la plataforma. Tal y como se puede ver en una imagen que publicó en sus redes sociales, también ha recibido premios personalizados por los 200, 300 y 400 millones.

MrBeast celebra 500 millones de suscriptores con reto

MrBeast alcanza los 500 millones de suscriptores en YouTube. Especial

Como ya es su costumbre, el creador de contenido celebró con un reto épico al lado de 50 de las estrellas que consolidaron la plataforma desde sus inicios.

En este, el youtuber otorgó la suma de 1 millón de dólares para los suscriptores del ganador.

Sin estos creadores, no podría estar donde estoy hoy. Por eso, para celebrar que llegamos a 500 millones de suscriptores, esta es mi forma de retribuir a aquellos que me inspiraron”, refirió.

Algunos de los invitados para participar en el reto fueron: FernanFloo, FRED, Dude Perfect, Collins Key, Rug, MKbhd, Roman Atwood, RCL Beauty, JElly, Alex Wasabi, MyLifeAsEva, JC Cayleen, Jimmy Wong, Dude Perfect, Epic Meal Time y Chad Hurley, co-fundador de YouTube.

Los youtubers fueron confinados en un cubo para enfrentarse a distintos retos y avanzar de nivel en una competencia llena de sorpresas.

El ganador de la competencia fue Philip DeFranco, quien obtuvo el premio de un millón de dólares y anunció que repartirá el dinero entre 50 de sus seguidores.

¿Qué tipo de retos hace MrBeast?

MrBeast alcanza los 500 millones de suscriptores en YouTube. Especial

Donaldson comenzó a subir videos en 2012, cuando era adolescente. Con el tiempo pasó de hacer contenido sobre videojuegos y análisis de otros creadores a producir videos de entretenimiento con presupuestos millonarios, grandes premios y desafíos extremos.

Gran parte de su éxito viene de mezclar competencia, sorpresa y ayuda a otras personas. Sus videos suelen tener una edición rápida, una narrativa parecida a un programa de televisión y títulos diseñados para despertar curiosidad.

Entre los tipos de retos más famosos que realiza están:

Retos de resistencia: personas que deben permanecer durante horas o días en una situación determinada para ganar dinero.

Competencias con grandes premios: reúne a decenas o cientos de participantes para enfrentarlos en juegos físicos o mentales. Uno de sus formatos más conocidos fue inspirado en competencias similares a las de series de supervivencia, con pruebas como detenerse y avanzar, circuitos de obstáculos o desafíos de estrategia.

Retos extremos de dinero: ofrece cantidades muy grandes de efectivo a cambio de completar pruebas. Algunos videos han entregado desde miles hasta millones de dólares en premios.

Experimentos sociales: coloca a personas en situaciones inesperadas para mostrar sus reacciones.

Retos relacionados con comida: ha hecho competencias de comer grandes cantidades, pruebas con alimentos costosos o experimentos comparando productos baratos contra productos de lujo.

Construcciones y proyectos gigantes: crea escenarios enormes para sus videos, como réplicas de lugares famosos, pistas de competencia o ambientes diseñados específicamente para los participantes.

Además de sus retos, MrBeast es conocido por sus proyectos de filantropía. Ha impulsado campañas como Team Trees, que buscó recaudar dinero para plantar millones de árboles, y Team Seas, enfocada en retirar basura de los océanos. También creó iniciativas de ayuda directa mediante su organización Beast Philanthropy.