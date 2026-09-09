Muere la influencer china Yingying, presuntamente a consecuencia de sus retos de comida

La famosa creadora de contenido china Chen Ziyi, conocida en las redes sociales como Yingying, murió a los 24 años de edad. Sus padres confirmaron la trágica noticia el 4 de septiembre de 2026, detallando que el fallecimiento ocurrió el pasado 17 de agosto en total privacidad. La joven alcanzó la fama mundial mediante transmisiones en vivo realizando retos de comida masiva, una práctica popularmente denominada como mukbang.

La celebridad de internet acumulaba una sólida base de más de 1.2 millones de seguidores en la plataforma asiática Kuaishou, donde operaba bajo el seudónimo "Ganfan Ying". Originaria de Liaocheng, provincia de Shandong, la joven construyó un imperio digital consumiendo volúmenes extremos de alimento frente a la cámara. Sus videos más virales mostraban a la creadora ingiriendo docenas de huevos encurtidos en una sola sesión de grabación.

Yingying ingería grandes cantidades de comida. Foto: Captura de pantalla Kuaishou

El repentino deceso de la estrella desató fuertes críticas y cuestionamientos sobre los estándares de producción de estos contenidos digitales. Especialistas y fanáticos señalaron la evidente falta de asistencia médica o ayuda de un nutriólogo profesional durante sus demandantes transmisiones. La familia mantuvo el luto en estricto hermetismo durante casi tres semanas antes de emitir un comunicado oficial para sus seguidores.

El alarmante deterioro médico frente a las cámaras

Tres días antes de perder la vida, Yingying publicó un video desde la cama de un hospital para actualizar a su comunidad. En dicha grabación, la creadora confesó que padecía hipopotasemia severa, reportando niveles de potasio en la sangre alarmantemente bajos, cayendo hasta los 2.3 mmol/L. La estrella reconoció abiertamente llevar un estilo de vida irregular, sacrificando horas de sueño y silenciando las señales de alerta de su propio organismo.

En sus perfiles sociales, la influencer dejó un mensaje final y directo para todos sus seguidores sobre los peligros de su profesión. "Aunque ganar dinero importa, cuidar la salud debe ser la máxima prioridad", escribió la estrella asiática. Sus fanáticos tomaron estas palabras como una triste despedida, comprendiendo que la joven sufría graves dolores físicos mientras monetizaba sus videos.

Yingying ingiriendo comida. Foto: Captura de pantalla Kuaishou

Diversos medios locales y analistas médicos sugieren que la suma de una baja ingesta calórica compensatoria y el estrés físico del mukbang extremo derivaron en un paro cardíaco. La esquela publicada por la familia omitió la causa oficial de muerte, impidiendo establecer una relación causal médica y directa entre la hipopotasemia y el colapso final de la creadora.

Los peligros mortales detrás de la hipopotasemia

La hipopotasemia severa representa una condición médica crítica y de emergencia absoluta. Este cuadro clínico ocurre cuando la concentración de potasio en el torrente sanguíneo desciende drásticamente por debajo de los 2.5 a 3.0 mEq/L. El potasio funciona como un electrólito vital para asegurar el correcto funcionamiento celular, la conducción nerviosa regular y la contracción muscular de todo el cuerpo humano.

El cuerpo de Yingying no resistió las consecuencias de sus retos. Foto: Captura de pantalla Kuaishou

Una disminución extrema de este mineral interrumpe violentamente las señales eléctricas del organismo, obligando a una intervención médica inmediata para salvar al paciente. Esta afección suele originarse por pérdidas excesivas de líquidos, derivadas de vómitos prolongados, diarreas intensas, desnutrición severa o el uso desmedido de diuréticos y laxantes para el control extremo de peso.

Los síntomas más agresivos de esta deficiencia atacan directamente el sistema motor y cardiovascular de las personas afectadas. Los pacientes experimentan una debilidad muscular extrema que fácilmente desencadena una parálisis total del cuerpo. El daño avanza rápidamente hacia la afectación de los músculos respiratorios y provoca arritmias cardíacas fatales, culminando frecuentemente en un desenlace letal.